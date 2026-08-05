Инфантино под давлением: Блаттер назвал женщину-кандидата на пост главы ФИФА

Кризис вокруг руководства ФИФА вышел на новый этап. Бывший президент организации Йозеф Блаттер заявил, что достойной кандидатурой на замену Джанни Инфантино могла бы стать глава Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс.

Клавенесс пока не объявляла о намерении баллотироваться на пост президента ФИФА. Однако заявление Блаттера показало, что процесс поиска альтернативы Инфантино в международном футболе приобретает открытый характер.

Чем Блаттер объяснил свой выбор?

Йозеф Блаттер в социальной сети Кс охарактеризовал Клавенесс как руководителя, верного своим принципам и занимающего независимую позицию.

«Лисе Клавенесс заслуживает высочайшего уважения. Она всегда выражала чёткую позицию и никогда не следовала за течением. Пришло время, чтобы ФИФА возглавила женщина», — написал Блаттер.

Эти слова бывшего руководителя не означают официального выдвижения кандидатуры. Претендент на пост президента ФИФА должен подать заявление в установленный срок и заручиться достаточной поддержкой федераций — членов организации. Сама Клавенесс пока не сообщила, намерена ли участвовать в выборах.

Кто такая Лисе Клавенесс?

45-летняя Клавенесс является президентом Норвежской футбольной ассоциации. Бывшая футболистка провела 73 матча в составе сборной Норвегии, а затем работала юристом, помощником судьи и футбольным руководителем. В 2022 году она стала первой женщиной, возглавившей норвежский футбол.

Клавенесс известна своей жёсткой позицией по вопросам прав человека, прозрачности и подотчётности руководителей в международном футболе. На конгрессе ФИФА 2022 года она открыто критиковала условия труда в Катаре, права сексуальных меньшинств и процесс выбора хозяина чемпионата мира.

Она также была одной из немногих руководителей национальных федераций, открыто заявивших, что Норвегия не будет голосовать за Инфантино на его предыдущих выборах.

Почему Инфантино оказался под сильным давлением?

Новый скандал вокруг президента ФИФА начался после появления планов передать будущие коммерческие доходы от чемпионата мира в отдельную структуру с участием частных инвесторов.

План предусматривал привлечение 4,2 миллиарда долларов за счёт продажи 20 процентов акций новой компании. Однако после того, как УЕФА и другие футбольные организации заявили, что эта идея создаёт угрозу контролю ФИФА и доходам от чемпионата мира, проект был приостановлен. УЕФА также рассматривает возможность подать на ФИФА в суд.

После этих событий Инфантино проводит в Марокко экстренные переговоры с руководством ФИФА и футбольными администраторами. Он пытается компенсировать ослабление поддержки в Европе, Азии и Северной Америке голосами Африки и других регионов. Некоторые влиятельные африканские чиновники открыто поддержали его, однако Африканская конфедерация футбола пока не выработала единой официальной позиции.

Насколько серьёзны сообщения о бойкоте?

Федерации — члены УЕФА обсуждали возможность бойкота мероприятий ФИФА в разгар конфликта. Сообщается, что европейская футбольная организация в настоящее время работает над поиском альтернативного кандидата Инфантино на выборах 2027 года.

Недовольство проектом Инфантино также существует в рамках КОНКАКАФ и Азиатской конфедерации футбола. Однако эти организации не объявляли официального вотума недоверия от имени всех своих членов. Некоторые влиятельные страны Азии по-прежнему поддерживают действующего главу ФИФА.

Поэтому пока речь идёт не о неизбежном бойкоте соревнований ФИФА, а о возможных инструментах политического давления, которые могут быть применены, если руководство не сменится.

Решающая дата — 18 ноября

Очередные выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта 2027 года в Рабате, Марокко. Альтернативные кандидаты должны подать документы до 18 ноября 2026 года.

Инфантино планирует избраться на третий и последний полный срок. Однако его положение уже не столь прочно, как прежде: ряд федераций отказывается от поддержки, а некоторые высокопоставленные сотрудники ФИФА раскритиковали план приватизации.

Идея выдвинуть Клавенесс пока остаётся личной инициативой Блаттера. Но если до ноября она или другой сильный футбольный руководитель официально выйдет на политическую арену, в ФИФА может начаться настоящая избирательная конкуренция, которой не наблюдалось уже много лет. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!