Лондонский «Арсенал» активно действует на трансферном рынке, стремясь ещё больше усилить состав. Клуб близок к подписанию капитана «Ньюкасла Юнайтед» Бруно Гимарайнса. Этот трансфер оценивается как важный шаг для укрепления доминирования команды Микеля Артеты во внутреннем чемпионате. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Экспресс, сумма трансфера составит 75 миллионов фунтов стерлингов, причём вся сумма будет выплачена авансом без каких-либо бонусных условий. Эти финансовые детали наглядно показывают, что «Арсенал» превратился в новую мощную силу английского футбола.

Резкая оценка Джейми Каррагера

Однако, по мнению легендарного защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера, приход бразильского полузащитника может создать серьёзные проблемы для некоторых игроков нынешнего состава команды. Выступая в подкасте Те Футбалл Рамбле, эксперт предположил, как трансфер повлияет на судьбу Мартина Субименди.

Испанец пришёл в клуб с большими ожиданиями, однако на решающем отрезке прошлого сезона не смог сохранять стабильность своей игры. По словам Каррагера, после прихода Бруно Гимарайнса Субименди может полностью лишиться ожидаемого статуса основного опорного полузащитника.

Тактические планы Артеты и сомнения

Микель Артета планирует благодаря этой крупной инвестиции добавить в полузащиту команды физическую мощь и техническую уверенность. Тем не менее Джейми Каррагер выразил интерес к тому, как главный тренер встроит этих игроков в одну систему. По его мнению, Гимарайнс склонен играть немного медленнее, что отличает его от других кандидатов.

Каррагер не скрывал, что предпочёл бы более мобильного футболиста вроде Сандро Тонали, который лучше перемещается и эффективнее контролирует пространство на поле. Кроме того, он признался, что не до конца уверен, на какой позиции Деклан Райс принесёт максимальную пользу в новой схеме.

Большие цели в Европе

Такая активная и агрессивная трансферная политика показывает, что руководство «Арсенала» намерено не только сохранить лидерство в английской Премьер-лиге, но и добиться успеха в Лиге чемпионов. По словам Каррагера, лондонцы стремятся не просто защитить чемпионский титул, а построить настоящую империю.