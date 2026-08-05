Арсенал близок к трансферу Бруно Гимарайнса

·30·Спорт
Арсенал близок к трансферу Бруно Гимарайнса

Лондонский «Арсенал» активно действует на трансферном рынке, стремясь ещё больше усилить состав. Клуб близок к подписанию капитана «Ньюкасла Юнайтед» Бруно Гимарайнса. Этот трансфер оценивается как важный шаг для укрепления доминирования команды Микеля Артеты во внутреннем чемпионате. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Экспресс, сумма трансфера составит 75 миллионов фунтов стерлингов, причём вся сумма будет выплачена авансом без каких-либо бонусных условий. Эти финансовые детали наглядно показывают, что «Арсенал» превратился в новую мощную силу английского футбола.

Резкая оценка Джейми Каррагера

Однако, по мнению легендарного защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера, приход бразильского полузащитника может создать серьёзные проблемы для некоторых игроков нынешнего состава команды. Выступая в подкасте Те Футбалл Рамбле, эксперт предположил, как трансфер повлияет на судьбу Мартина Субименди.

Испанец пришёл в клуб с большими ожиданиями, однако на решающем отрезке прошлого сезона не смог сохранять стабильность своей игры. По словам Каррагера, после прихода Бруно Гимарайнса Субименди может полностью лишиться ожидаемого статуса основного опорного полузащитника.

Тактические планы Артеты и сомнения

Микель Артета планирует благодаря этой крупной инвестиции добавить в полузащиту команды физическую мощь и техническую уверенность. Тем не менее Джейми Каррагер выразил интерес к тому, как главный тренер встроит этих игроков в одну систему. По его мнению, Гимарайнс склонен играть немного медленнее, что отличает его от других кандидатов.

Каррагер не скрывал, что предпочёл бы более мобильного футболиста вроде Сандро Тонали, который лучше перемещается и эффективнее контролирует пространство на поле. Кроме того, он признался, что не до конца уверен, на какой позиции Деклан Райс принесёт максимальную пользу в новой схеме.

Большие цели в Европе

Такая активная и агрессивная трансферная политика показывает, что руководство «Арсенала» намерено не только сохранить лидерство в английской Премьер-лиге, но и добиться успеха в Лиге чемпионов. По словам Каррагера, лондонцы стремятся не просто защитить чемпионский титул, а построить настоящую империю.

АрсеналБруно ГимарайнсДжейми КаррагерМартин СубимендиПремьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Сегодня, 10:50Криштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровКриштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровСегодня, 09:56Ноел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяНоел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяСегодня, 08:15Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Сегодня, 07:55Оливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваОливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваСегодня, 07:50Лионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиЛионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиСегодня, 06:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов