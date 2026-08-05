Каннаваро, оказывается, не получает 4 млн евро: кому он платит из собственного кармана?
Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро в очередной раз опроверг сообщения о своей зарплате. Итальянский специалист заявил, что информация о получении им 4 миллионов евро в год не соответствует действительности, а также раскрыл неожиданную деталь, связанную с тренерским штабом.
По словам Каннаваро, он из личных средств оплачивает работу некоторых специалистов штаба. Роландо Бьянки, работающий с нападающими, присоединился к национальной сборной, не требуя зарплаты.
«Моя зарплата — не 4 миллиона евро»
5 августа на пресс-конференции, прошедшей в Футбольной ассоциации Узбекистана, Каннаваро задали вопрос о размере зарплаты, широко обсуждавшемся в СМИ.
В ответ тренер категорически опроверг информацию о 4 миллионах евро.
«Моя зарплата — не 4 миллиона евро. Я даже оплачиваю из собственного кармана зарплаты некоторых специалистов тренерского штаба. А мой помощник Роландо Бьянки вообще пришёл работать бесплатно», — сказал Каннаваро.
Итальянский специалист не раскрыл точную сумму, предусмотренную контрактом. Поэтому его годовая зарплата до сих пор официально неизвестна.
Откуда появилась цифра в 4 миллиона евро?
Накануне чемпионата мира некоторые зарубежные издания писали, что Каннаваро получает в национальной сборной Узбекистана 4 миллиона евро в год. Испанское издание АС включило его в число самых высокооплачиваемых тренеров мундиаля, отметив, что больше него зарабатывают только Карло Анчелотти, Томас Тухель и Юлиан Нагельсман.
Однако эта цифра не была подтверждена Футбольной ассоциацией Узбекистана. Первый вице-президент ФАУ Равшан Эрматов ранее также опроверг информацию о 4 миллионах евро, заявив, что реальная сумма «не составляет даже половины этой половины».
Нераскрытие финансовых условий контракта оставило простор для различных предположений. Новое заявление Каннаваро вновь поставило под сомнение цифру в 4 миллиона евро.
Чем занимается Роландо Бьянки в национальной сборной?
Бывший итальянский нападающий Роландо Бьянки был привлечён к работе в тренерском штабе национальной сборной Узбекистана в мае 2026 года. Ему поручена отдельная работа с нападающими.
В период игровой карьеры Бьянки выступал за такие клубы, как «Аталанта», «Реджина», «Манчестер Сити», «Торино», «Болонья» и «Мальорка». В частности, благодаря опыту результативных выступлений в чемпионате Италии его пригласили для работы с Элдором Шомуродовым и другими нападающими национальной сборной.
По словам Каннаваро, Бьянки приехал в Узбекистан не столько ради финансовой выгоды, сколько для работы на чемпионате мира и повышения своего тренерского опыта.
Что означает оплата расходов штаба самим тренером?
Каннаваро заявил, что оплачивает работу некоторых своих помощников из собственных средств, однако не уточнил, о каких специалистах и каких суммах идёт речь.
Это может означать, что тренер хотел привлечь в штаб специалистов, соответствующих его рабочему стилю и пользующихся его доверием, однако не все они заключили прямые финансовые соглашения с ФАУ.
Вместе с тем это заявление показывает, что не следует смешивать средства, выделенные самому Каннаваро и всему тренерскому штабу. Крупная сумма, упоминавшаяся в СМИ, могла относиться не только к зарплате главного тренера, но и к расходам на штаб или общей стоимости контракта. Однако официальных данных, подтверждающих эту версию, опубликовано не было.
После чемпионата мира давление на Каннаваро усилилось
Фабио Каннаваро возглавил национальную сборную Узбекистана в октябре 2025 года. ФАУ подписала с ним контракт для подготовки к первому в истории страны чемпионату мира.
На чемпионате мира 2026 года Узбекистан выступал в группе «К», где встретился с Колумбией, Португалией и Демократической Республикой Конго, потерпев поражение во всех трёх матчах. Команда забила два гола и пропустила 11 мячей.
После неудачного дебюта работа тренера, подготовка команды и стоимость контракта вновь оказались в центре обсуждений. Каннаваро, несмотря на результат, продолжает подчёркивать, что узбекскому футболу необходимо долгосрочное развитие и больше инвестиций в академии и молодых игроков.
Реальная зарплата по-прежнему остаётся тайной
Каннаваро опроверг сообщения о 4 миллионах евро, а Равшан Эрматов также заявил, что эта цифра весьма далека от действительности. Однако точные финансовые условия контракта между ФАУ и тренером не были раскрыты общественности.
Поэтому на данный момент с уверенностью можно утверждать лишь одно: информация о том, что годовая зарплата Каннаваро составляет 4 миллиона евро, официально не подтверждена, и сам тренер это отрицает.
Теперь обсуждение будет вестись не только вокруг зарплаты Каннаваро, но и вокруг того, как национальная сборная изменится до Кубка Азии и как итальянский специалист воспользуется уроками чемпионата мира. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!
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