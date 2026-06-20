Мортен Юльманด์ попрощался со «Спортингом»: Рубен Аморим зовет его в «Милан»

·24·Спорт
Мортен Юльманด์ попрощался со «Спортингом»: Рубен Аморим зовет его в «Милан»

Капитан лиссабонского «Спортинга» Мортен Юльманด์ принял решение покинуть клуб в летнее трансферное окно. Датский полузащитник уже успел попрощаться с однакомандниками и тренерским штабом. В качестве его следующего пункта назначения основным кандидатом выступает итальянский «Милан». Ожидается, что этот трансфер станет не только усилением для клуба, но и началом нового сотрудничества между футболистом и его бывшим наставником Рубеном Аморимом. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно информации издания Рекорд, 26-летний футболист чувствует, что пришло время покинуть Лиссабон. Юльманด์, проведший в «Спортинге» три года, был близок к уходу и в прошлом году, однако тогда руководство клуба заблокировало трансфер. Взамен руководство пообещало отпустить игрока летом этого года при поступлении достойного предложения.

Фактор Рубена Аморима и возвращение в Серию А

Ключевую роль в трансфере Юльманด์ играет главный тренер «Милана» Рубен Аморим. Именно Аморим привел футболиста в Лиссабон в 2023 году и вручил ему капитанскую повязку. Тренер считает датского полузащитника центральной фигурой своей системы и уже обсудил его трансфер с руководством «россонери». По данным Goal.com, Аморим считает Юльманด์ идеальным опорным полузащитником для любого топ-клуба.

Итальянский чемпионат не чужд футболисту. До перехода в «Спортинг» он защищал цвета «Лечче» и успел адаптироваться к атмосфере Серии А. Поэтому возвращение Юльманด์ в Италию и попытка проявить себя в команде более высокого уровня выглядит логичным шагом в его карьере.

Конкуренция и стоимость трансфера

Хотя «Милан» является основным претендентом, борьба за трансфер не будет легкой. Интерес к Юльманด์ проявляют «Атлетико Мадрид» и ряд ведущих клубов английской Премьер-лиги. Несмотря на обещание руководства «Спортинга» отпустить игрока за «приемлемую цену», конкуренция может привести к росту стоимости. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась и при трансфере Виктора Дьёкереша.

По текущим расчетам, если из Англии или Испании не поступит неожиданно высокое предложение, «Милан» может закрыть этот трансфер в районе 35–40 миллионов евро. Внутри клуба есть сомнения по поводу таких затрат на эту позицию, однако ожидается, что «эффект Аморима» повлияет на окончательное решение. Тренер очень хочет видеть своего доверенного «генерала» на стадионе «Сан-Сиро».

Если этот трансфер состоится, полузащита «Милана» значительно укрепится. Лидерские качества Юльманด์ и его идеальное понимание философии тренера, несомненно, положительно скажутся на результатах команды в следующем сезоне. На данный момент стороны работают над окончательным соглашением.

МиланСпортингРубен АморимМортен Юльманด์Трансфер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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