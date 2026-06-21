Разгром от «Летучих голландцев»: Швеция разгромлена со счетом 5:1

На великолепном «NRG Stadium» в Хьюстоне (США) в рамках 2-го тура группы F чемпионата мира мы стали свидетелями настоящего голевого шоу. Сборная Нидерландов под руководством Рональда Кумана одержала крупную и уверенную победу над представителями Скандинавии — сборной Швеции.

Голевое шоу и хроника матча

Нидерланды с первых минут матча держали соперника под постоянным давлением, что быстро принесло свои плоды:

5-я минута: Брайан Бробби открыл счет быстрым голом — 1:0 .

17-я минута: Затем Бробби оформил дубль, закрепив преимущество своей команды — 2:0 .

47-я минута: Сразу после начала второго тайма Коди Гакпо оставил след в защите шведов — 3:0 .

54-я минута: Гакпо также забил свой второй гол, доведя счет до разгромного — 4:0 .

59-я минута: Вышедший на замену Энтони Эланга забил ответный гол за Швецию — 4:1 .

89-я минута: Финальную точку в матче поставил вышедший на замену Квинтен Стиммервилл — 5:1.

Положение в турнирной таблице группы F

После этой важной победы расклад сил в квартете выглядит следующим образом:

Нидерланды — 4 очка (Лидер группы) Швеция — 3 очка (Второе место)

Стартовые составы и замены команд:

Нидерланды:

Барт Вербрюгген, Дензель Дюмфрис, Ян-Пауль ван Хекке, Вирджил ван Дейк, Микки ван де Вен, Райан Гравенберх, Френки де Йонг (59' Гус Тил), Тиджани Рейндерс (59' Тен Копмейнерс), Дониэлл Мален (46' Квинтен Стиммервилл), Брайан Бробби (72' Мемфис Депай), Коди Гакпо (90' Ноа Ланг).

Швеция:

Кристофер Нордфельт, Густав Лагербильке, Исак Хин, Виктор Линделёф, Александр Барнардссон (55' Энтони Эланга), Беньямин Нюгрен (55' Лукас Бергвалль), Йеспер Карлстрем (55' Бесфорт Зелели), Ясин Айари (79' Таха Абди Али), Габриэль Гудмундссон, Виктор Дьокереш, Александр Исак.