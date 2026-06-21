Рафинья пропустит матч Бразилии против Шотландии

Вингер сборной Бразилии Рафинья получил травму и был заменен в матче против Гаити на чемпионате мира. По последним данным Фабрицио Романо, футболист точно не выйдет на поле в следующем поединке против Шотландии. Кроме того, если Бразилия выйдет в плей-офф, Рафинья может пропустить еще несколько матчей турнира, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Романо сообщил в социальных сетях, что Рафинья приступает к интенсивному лечению. Футболист останется в распоряжении национальной команды на время чемпионата мира и постарается вернуться в строй к следующим стадиям турнира.

Бразилия провела два матча на групповом этапе. Сначала команда сыграла вничью с Марокко со счетом 1:1, а затем одержала победу над Гаити со счетом 3:0. Таким образом, после двух туров Бразилия набрала четыре очка.