Лионель Месси помог ликвидировать последствия пожаров в Мадридском регионе

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси пожертвовал значительную сумму на помощь районам Испании, пострадавшим от стихийного бедствия. Как сообщает Goal.com, аргентинская футбольная легенда внес свой вклад в ликвидацию последствий разрушительных пожаров, произошедших в сельских районах автономного сообщества Мадрид. Звезда, являющаяся восьмикратным обладателем «Золотого мяча», выделила около 80 тысяч евро на поддержку усилий по восстановлению района Сьерра-Оэсте. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, этот западный сельский район недавно оказался охвачен мощными пожарами, уничтожившими почти 75 тысяч акров земли. Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб природным ландшафтам и важной инфраструктуре, а местные жители были вынуждены покинуть свои дома. О благотворительной помощи официально сообщила на своей странице в социальных сетях президент автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, выразив благодарность от имени местных жителей.

Благодарность властей Мадрида

Эта благородная инициатива бывшего нападающего «Барселоны» была тепло встречена в Испании. В частности, Исабель Диас Аюсо отдельно отметила на своей странице в социальной сети Кс, что Лео Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление региона Сьерра-Оэсте. Она также написала, что жители Мадрида готовы в ближайшее время встретить футболиста с распростертыми объятиями и достойными аплодисментами.

В настоящее время правительство Мадрида активно ищет ресурсы для финансирования долгосрочного восстановления муниципалитетов, пострадавших от пожаров. Власти запустили специальную благотворительную платформу, которая служит безопасным и единым каналом для перечисления средств как частными лицами, так и крупными корпорациями. Это позволит финансовой помощи напрямую поступать в районы, особенно нуждающиеся в оперативной поддержке.

Месси и его благотворительная деятельность

Масштаб ущерба, охватившего 75 тысяч акров, показал, насколько важно участие таких известных людей, как Лионель Месси, для привлечения внимания общественности. Поддержка одного из самых узнаваемых спортсменов мира при восстановлении инфраструктуры региона и утраченного природного биоразнообразия придает дополнительный импульс правительственным инициативам. Совместные усилия государственного сектора и частных спонсоров рассматриваются как единственный способ устранить последствия экстремальных погодных условий, вызванных летним сезоном.

Эта очередная гуманитарная акция полностью соответствует многолетним благотворительным традициям Лионелья Месси, которые он реализует через основанный в 2007 году фонд Лео Месси. Изначально фонд был создан для поддержки инициатив в сфере здравоохранения, образования и спорта для нуждающихся детей по всему миру. На протяжении многих лет капитан «Интер Майами» неоднократно направлял собственные средства на помощь в кризисных ситуациях.

В частности, во время глобальной пандемии 2020 года он пожертвовал около 550 тысяч долларов на аппараты искусственной вентиляции легких и медицинское оборудование для больниц в родной Аргентине. Кроме того, он выделил 1,1 миллиона долларов больнице Хоспитал Клиник в Барселоне и другим медицинским центрам Испании. Связи Месси с Испанией остаются крепкими, несмотря на его переход в МЛС, а помощь пострадавшим от стихийных бедствий в Мадриде и Валенсии является ярким тому подтверждением.