Высокоточные ударные ракеты США почти закончились

Армия США израсходовала значительную часть запасов дальнобойных высокоточных ударных ракет за пять месяцев продолжающегося военного конфликта с Ираном. Об этом сообщает “Reuters” со ссылкой на три источника, осведомлённых о ситуации.

По данным издания, армия США использовала почти все ракеты АТАКМС и ПрСМ, предназначенные для уничтожения наземных целей. Два источника сообщили, что запасы этих вооружений “почти полностью” исчерпаны. Однако точные данные о том, сколько именно ракет осталось на складах США, не раскрываются.

АТАКМС — это ракетная система, позволяющая наносить высокоточные удары по целям на дальних расстояниях. Украина также использовала её против некоторых целей на территории России. ПрСМ считается ракетой нового поколения, которая, как ожидается, заменит АТАКМС.

По мнению военных экспертов, такие ракеты стоимостью более 1 миллиона долларов имеют для США стратегическое значение не только с точки зрения конфликта с Ираном, но и в контексте возможного противостояния с Китаем в будущем.

По словам источников “Reuters”, более продолжительное, чем ожидалось, противостояние усилило давление на запасы вооружений США. Поэтому Вашингтон принимает меры для восполнения сокращающегося ракетного арсенала.

В частности, компания Raytheon достигла с Пентагоном многолетнего соглашения, предусматривающего значительное увеличение производства ракет Томахавк. Это рассматривается как часть более масштабных усилий США, направленных на восстановление запасов ракет.