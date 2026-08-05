SpaceX хочет довести выручку до 1 триллиона долларов к 2030 году

На первой в своей истории ежеквартальной конференции для инвесторов компания SpaceX подвела итоги финансовой деятельности и объявила о масштабных планах на ближайшие годы. Как сообщает иксбт.ком, в ходе мероприятия основное внимание уделили стратегическим направлениям, включая искусственный интеллект, расширение системы Starlink и подготовку ракеты Starship к полётам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно источнику, опубликовавшему статью, по итогам второго квартала 2026 года общая выручка SpaceX составила 7,8 миллиарда долларов, превысив прогноз аналитиков в 6,93 миллиарда долларов. Основную часть финансового успеха обеспечили услуги интернет-доступа через Starlink — 4,3 миллиарда долларов — и недавно созданное подразделение СпакеКсАИ, на которое пришлось 2,6 миллиарда долларов.

Несмотря на рекордную выручку, компания пока работает в убыток. Чистый убыток во втором квартале составил 541 миллион долларов. Тем не менее этот показатель оказался значительно лучше ожиданий рынка: специалисты прогнозировали убыток почти в 2 миллиарда долларов.

Инфраструктура искусственного интеллекта и дефицит памяти

На конференции отдельно подчеркнули одну из серьёзных проблем рынка искусственного интеллекта — дефицит чипов памяти. По оценке Elon Musk , в то время как мировые объёмы производства памяти растут примерно на 20 процентов в год, спрос на неё увеличивается более чем на 200 процентов ежегодно.

Одновременно компания планирует быстро наращивать вычислительные мощности. Ожидается, что к концу 2026 года общая мощность дата-центров достигнет 2 ГВ, а к концу 2027 года — почти 10 ГВ. Отмечается, что уже в первые недели третьего квартала были подписаны облачные контракты на 6,7 миллиарда долларов.

Starlink Мобиле и космическое будущее

Как сообщает Иксбт.ком, ещё один крупный проект SpaceX — Starlink Мобиле — в будущем будет конкурировать с крупнейшими операторами мобильной связи. Новый сервис предусматривает запуск базовых станций, подключающихся напрямую к спутникам, что позволит значительно сократить расходы на традиционную инфраструктуру.

Согласно планам, к 2027 году SpaceX намерена выйти на темп запуска космического корабля Starship — один запуск в день. Первая высадка людей на Луне по-прежнему запланирована на 2028 год.