Винисиус Жуниор рассказал о будущем на фоне интереса лондонского «Арсенала»

Звезда «Реала» Винисиус Жуниор впервые публично высказался о своём будущем и слухах о возможном трансфере. На фоне сообщений о том, что лондонский «Арсенал» начал активные действия по приобретению бразильского крайнего нападающего, футболист вернулся в Мадрид и приступил к тренировкам. 26-летний игрок прошёл медицинское обследование на базе в Вальдебебасе и дал интервью телеканалу Реал Мадрид ТВ в рамках подготовки к новому предсезонному сбору. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщают иксбт.ком и другие международные спортивные источники, в последнее время вокруг Винисиуса Жуниора продолжается напряжённая трансферная борьба. Команда «Арсенал» под руководством Микеля Артеты лично занимается попытками перевезти футболиста в английскую Премьер-лигу. Несмотря на это, игрок вернулся в столицу Испании и присоединился к общекомандному тренировочному процессу.

Отношения с новым главным тренером

В интервью Винисиус Жуниор рассказал о первых беседах с новым наставником команды. По его словам, ему уже удалось провести продуктивные разговоры с новым португальским специалистом о задачах на сезон-2026/27. Тренер требует от него и дальше играть в прежней весёлой, позитивной и самобытной манере.

&лакуо;Всё очень хорошо: мы знакомимся с новым тренером и новыми футболистами, очень усердно работаем на тренировках&ракуо;, — сказал бразильский игрок. Он также не стал скрывать, насколько тяжело проходят занятия, необходимые для восстановления физической формы после чемпионата мира в Северной Америке.

Предсезонные нагрузки и физическая подготовка

По словам футболиста, главная цель предсезонного сбора — полностью подготовить игроков физически и снизить риск травм в течение сезона. Отмечается, что уже с первых дней нагрузки были очень высокими, включая проведение двух тренировок в день.

&лакуо;Сегодня мы немного позанимались в зале, выполнили короткие упражнения для укрепления мышц ног, и, думаю, это была очень полезная сессия. Мы все полностью вымотались и едва держались на ногах, но теперь пришло время отдохнуть перед завтрашним днём&ракуо;, — добавил нападающий.

Ситуация с контрактом и неопределённость в будущем

Несмотря на профессиональный подход на поле, ситуация вокруг действующего контракта футболиста с клубом по-прежнему остаётся напряжённой. Согласно имеющейся информации, руководство «Реала» сделало игроку последнее предложение о продлении соглашения и занимает в этом вопросе твёрдую позицию. Если договориться не удастся, «Лос-Бланкос» готовы продать футболиста в летнее трансферное окно.

Именно это обстоятельство заставило «Арсенал» активизироваться. Если сторонам не удастся прийти к общему решению, английские чемпионы останутся главным претендентом на трансфер, вероятность которого оценивается как высокая.