Что сказал Энцо Мареска о трансферах Манчестер Сити?

·50·Спорт
Что сказал Энцо Мареска о трансферах Манчестер Сити?

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска заявил, что до закрытия летнего трансферного окна клубу предстоит проделать ещё много важной работы для усиления состава. Как сообщает Goal.com, руководство команды продолжает активно работать на трансферном рынке, поскольку летом клуб покинули несколько опытных футболистов. Об этом Goal.com сообщает .

Итальянский специалист, возглавивший «Манчестер Сити» после завершения легендарного десятилетнего периода Пепа Гвардиолы, поделился своим мнением на пресс-конференции перед товарищеским матчем в Сеуле против звёзд К-лиги. По его словам, состав команды не нуждается в многочисленных изменениях, однако необходимо заменить ушедших лидеров.

Уход опытных игроков и трансферные планы

Мареска отметил, что летом клуб лишился таких опытных и важных футболистов, как Бернарду Силва, Джон Стоунз и Натан Аке. Поэтому в составе остаётся достаточно задач, которые необходимо решить.

«Манчестер Сити» уже приобрёл Эллиота Андерсона у «Ноттингем Форест» за 116 миллионов фунтов стерлингов, установив клубный рекорд. 23-летний полузащитник стал первым крупным приобретением эпохи Энцо Марески. Несмотря на это, болельщики ждут дальнейшего усиления атакующей линии команды.

Возможный трансфер Педру Нету

В последние дни в прессе активно обсуждаются сообщения о том, что вингер «Челси» Педру Нету попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Португалец хорошо знаком Энцо Мареске по работе в Лондоне, и клуб рассматривает его как достойного кандидата на замену Савинью, который переходит в «Тоттенхэм».

Говоря о последних неделях трансферного рынка, Мареска не стал однозначно заявлять, что в ближайшие дни ожидается подписание новых соглашений, однако оставил дверь открытой для различных возможностей. «Пока трансферное окно открыто, может произойти что угодно», — добавил он.

В настоящее время главный тренер ежедневно взаимодействует со спортивным директором Уго Вианой и генеральным директором Ферраном Сориано, координируя действия клуба в последние недели.

Энцо МарескаМанчестер СитиПедру НетуЭллиот АндерсонТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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