Барселона включилась в борьбу за Родри: началось соперничество с Реал Мадридом

Накануне закрытия летнего трансферного окна ситуация вокруг полузащитника Манчестер Сити Родри резко обострилась. По информации издания SPORT, каталонская Барселона готовится в последние дни предпринять активные шаги, чтобы подписать капитана сборной Испании. Эта трансферная гонка уже успела столкнуть два гранда испанского футбола. Об этом сообщает Goal.com.

Ранее Реал Мадрид считался главным претендентом на футболиста. Королевский клуб во главе с Флорентино Пересом начал переговоры с бывшим игроком Атлетико Мадрид около десяти дней назад, однако официальное соглашение между сторонами пока не достигнуто. Руководство Манчестер Сити рассчитывает, что вскоре от Барселоны поступит официальное предложение.

Сомнения Родри и философия Барселоны

Обострению ситуации способствуют и личные взгляды футболиста. По данным источников, полузащитник сомневается по поводу перехода в Реал Мадрид. Родри считает, что его техничный стиль игры больше соответствует футбольной философии Барселоны, чем тактике мадридского клуба.

В то же время главным препятствием для каталонцев остаются финансовые проблемы. Помимо огромной трансферной суммы, которую требует Манчестер Сити, клуб ломает голову над тем, как вписать крупную зарплату футболиста в жесткие ограничения по зарплатам в чемпионате Испании.

Позиция Энцо Марески

Несмотря на все трансферные слухи, главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска сохраняет спокойствие относительно будущего игрока. Итальянский специалист сейчас сосредоточен исключительно на здоровье футболиста, поскольку Родри успешно перенес операцию.

Энцо Мареска отметил, что слухи вокруг таких звездных футболистов — естественное явление. Он выразил уверенность, что Родри скоро полностью восстановится и вернется в команду, подчеркнув, что главная цель сейчас — восстановление игрока.