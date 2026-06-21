Далот: «Все знают, как Криштиану отвечает на критику»

Защитник сборной Португалии Диогу Далот поделился своим мнением о разговорах и критике вокруг его одноклубника и капитана Криштиану Роналду. Далот подчеркнул, что колоссальный опыт Роналду по-прежнему остается одним из важнейших факторов для команды.

Заявление Диогу Далота

По мнению футболиста, давление и критика на таких крупных турнирах, как чемпионат мира, являются естественным явлением:

«Все знают, как Криштиану отвечает на критику. У него более чем 20-летний опыт выступлений за национальную команду. Я думаю, что Роналду вселяет уверенность в команду. А критика — это часть игры, особенно учитывая, что турнир, в котором мы участвуем, один из крупнейших в мире, а возможно, и самый крупный».

Основные тезисы из интервью

Далот рассказал о внутренней атмосфере в лагере Португалии и отношении команды к капитану следующее:

Взаимное доверие стабильно : Доверие игроков к Роналду и уверенность нападающего во всей команде никогда не менялись и останутся такими и впредь.

Психологическое спокойствие : Само присутствие Роналду в составе дает партнерам дополнительную уверенность и чувство смелости в действиях.

Максимальная готовность: Легендарный футболист, прошедший через множество испытаний за свою карьеру, всегда готов к игре против любого соперника в футболке национальной сборной.

Напоминаем, что сборная Португалии в матче 2-го тура группового этапа встретится со сборной Узбекистана. Встреча назначена на 23 июня, начало в 22:00 по ташкентскому времени.