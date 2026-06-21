Япония разгромила Тунис

·48·Спорт
Япония разгромила Тунис

В матче группового этапа чемпионата мира ФИФА сборная Японии одержала победу над Тунисом со счетом 4:0.

На 4-й минуте игры Даити Камада открыл счет и вывел свою команду вперед.

Позже Аясэ Уэда дважды поразил ворота соперника на 31-й и 83-й минутах.

Еще один гол в составе японцев забил Дзюн Ито на 69-й минуте.

Согласно статистике, Япония доминировала на протяжении всего матча, показав 57% владения мячом.

Кроме того, японские футболисты нанесли 10 ударов, 5 из которых пришлись в створ ворот.

После этой победы Япония набрала 4 очка в двух матчах и поднялась на второе место в группе Ф.

Лидером группы с 4 очками также являются Нидерланды. Швеция имеет в своем активе 3 очка, а Тунис после двух туров остается без очков.

Вопрос о выходе Японии в плей-офф решится в последнем туре.

ЯпонияТунисДайчи КамадаАясе УэдаНидерланды
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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