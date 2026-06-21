Омар Альдерете установил антирекорд в матче Парагвая и Турции

·23·Спорт
Омар Альдерете установил антирекорд в матче Парагвая и Турции

По данным OPTA, защитник сборной Парагвая Омар Альдерете, проведя весь матч против Турции, отдал всего одну точную передачу.

Это стало самым низким показателем в истории чемпионатов мира. До этого момента ни один футболист, отыгравший полные 90 минут в матчах мундиаля, не отдавал так мало точных пасов.

Примечательно, что Турция на протяжении встречи владела численным преимуществом. Несмотря на это, турки уступили Парагваю, в составе которого был игрок с крайне низкой статистикой.

ПарагвайТурцияОмар Альдерете
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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