Бехруз Каримов не поможет Узбекистану в матче против Португалии

Игрок молодежной сборной Узбекистана Бехруз Каримов из-за травмы не примет участия в матче против Португалии.

Фланговый защитник хорошо проявил себя в игре против Колумбии в первом туре чемпионата мира. Однако после этого футболиста снова начала беспокоить старая травма.

Бехруз Каримов не участвовал в первых командных тренировках после игры. Вчера он занимался в индивидуальном режиме. По этой причине тренерский штаб не сможет задействовать его в поединке против Португалии.

Сейчас ожидается восстановление футболиста к следующему матчу. Одна из следующих игр молодежной сборной Узбекистана состоится против Конго.