Бехруз Каримов не поможет Узбекистану в матче против Португалии
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Игрок молодежной сборной Узбекистана Бехруз Каримов из-за травмы не примет участия в матче против Португалии.
Фланговый защитник хорошо проявил себя в игре против Колумбии в первом туре чемпионата мира. Однако после этого футболиста снова начала беспокоить старая травма.
Бехруз Каримов не участвовал в первых командных тренировках после игры. Вчера он занимался в индивидуальном режиме. По этой причине тренерский штаб не сможет задействовать его в поединке против Португалии.
Сейчас ожидается восстановление футболиста к следующему матчу. Одна из следующих игр молодежной сборной Узбекистана состоится против Конго.
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