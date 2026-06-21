Марсело Бьелса недоволен паузами на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса критически высказался о паузах в матчах ЧМ-2026.
По словам тренера, из-за дополнительных остановок игры фактически разделяются на четыре части. Эта ситуация влияет на привычный ритм и темп футбола.
«Игры разбиваются на четыре части. Это меняет привыльные правила футбола. Такие паузы не приносят никакой пользы, напротив, они лишь отнимают то, что есть», — заявил Бьелса.
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