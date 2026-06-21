Деклан Райс признался, что полгода играл с травмой

Основной опорный полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс сообщил, что долгое время выходил на поле, испытывая сильные боли. По словам футболиста, с декабря прошлого года он тайно лечит травму, связанную с нервной системой (невралгия). Эта информация стала неожиданностью для футбольного сообщества, так как Райс в этот период демонстрировал стабильную игру как за клуб, так и за национальную команду. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В матче против Хорватии, который завершился победой англичан со счетом 4:2, Деклан Райс покинул поле за 20 минут до финального свистка. То, что он прихрамывал и испытывал дискомфорт в области бедра, вызвало беспокойство у болельщиков. Однако сам футболист внес ясность в ситуацию, заявив, что всё под контролем и он готов к следующему матчу против Ганы.

Мудрое решение Томаса Тухеля

По информации Goal.com, главный тренер сборной Англии Томас Тухель защитил Райса от излишних нагрузок, заменив его. Футболист высоко оценил это решение тренера. «Последние 20 минут — это время с самым высоким риском получения травмы. Тренер поступил совершенно правильно, заменив меня, так как я начал чувствовать ту самую старую нейропатическую боль в бедре», — говорит полузащитник.

Райс признал, что с декабря играл в таком режиме и за «Арсеналом». По его словам, об этой проблеме не знал никто, кроме людей внутри команды. Футболист прекрасно понимает, что для того, чтобы пройти далеко на таком престижном турнире, как чемпионат мира в Северной Америке, ему необходимо беречь свой организм.

Букайо Сака и общая ситуация в команде

В лагере сборной Англии под присмотром врачей находится не только Деклан Райс, но и еще одна звезда «Арсенала» — Букайо Сака. Хроническая проблема с ахилловым сухожилием стала причиной того, что Сака начал турнир на скамейке запасных. Говоря о состоянии своего одноклубника, Райс подчеркнул важность осторожного подхода к его физическому состоянию.

«Я своими глазами видел, сколько матчей Букайо провел в «Арсенале» и как он боролся с этой травмой. Опасно подвергать его резким большим нагрузкам, поэтому тренерский штаб грамотно управляет его процессом. Я уверен, что он проявит себя на решающих стадиях турнира», — добавил Райс.

В настоящее время медицинский штаб сборной Англии взял под особый контроль процесс восстановления обоих футболистов. Томас Тухель стремится вывести ведущих игроков команды в лучшей спортивной форме к этапу плей-офф. Ожидается, что в игре с Ганой Райс появится в стартовом составе, однако его игровое время снова может быть ограничено.