Гави о критике: «Португалию критиковали в два раза меньше нас»

Полузащитник сборной Испании Гави прокомментировал критику в адрес команды после неожиданной ничьей (0:0) с Кабо-Верде в первом туре чемпионата мира. Футболист сравнил давление СМИ вокруг испанцев с ситуацией после ничьей Португалии с ДР Конго (1:1).

Заявление Гави изданию «А Бола»

Молодой полузащитник отметил, что понимает нападки в свой и командный адрес, однако считает некоторые из них несправедливыми:

«Мы как команда провели плохой матч. Меня критиковали больше остальных, но я это понимаю. На самом деле я этого и ожидал. Многие из тех, кто критикует, не понимают футбол. Они зациклились на отдельных деталях — голах и голевых передачах». «Для меня футбол — это нечто большее, но пусть каждый смотрит так, как хочет. Если бы мы победили, было бы меньше разговоров. Соперник играл впятером в защите, против них было непросто. Но, например, Португалия сыграла вничью с ДР Конго, и они не получили даже половины той критики, что обрушилась на нас».

Основные тезисы интервью

По мнению Гави, негативный фон вокруг сборной Испании преувеличен, и этому способствовали следующие факторы:

Поверхностный анализ: Болельщики и эксперты оценивают не внутреннее содержание игры, а только сухой счет на табло и количество голов.

«Автобус» соперника: Плотная линия обороны сборной Кабо-Верде с пятью защитниками помешала комбинационному футболу Испании.

Двойные стандарты: Несмотря на то, что Португалия также потеряла очки в матче с более слабым соперником, основное давление все равно легло на сборную Испании.

Следующий матч: шанс справиться с давлением

Сборная Испании выходит на поле сегодня, чтобы забыть о неудаче в первом туре и исправить положение в группе.

Турнир: ЧМ-2026, группа Х, 2-й тур

Соперник: Саудовская Аравия

Дата: 21 июня (сегодня)

Этот поединок имеет огромное значение для Гави и его одноклубников, чтобы достойно ответить критикам и сохранить шансы на выход в плей-офф.