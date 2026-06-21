Хейден Хэкни в прицеле «Манчестер Юнайтед»: эксперты предупредили о рисках трансфера

·3·Спорт
Хейден Хэкни в прицеле «Манчестер Юнайтед»: эксперты предупредили о рисках трансфера

Слухи вокруг трансфера полузащитника английского «Мидлсбро» Хейдена Хэкни набирают обороты. 23-летний футболист вызывает серьезный интерес у грандов Премьер-лиги, таких как «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Тоттенхэм». Однако эксперты предупреждают, что неправильный выбор может нанести серьезный удар по карьере молодого таланта. Об этом сообщает Goal.com, в своем материале.

Бывший игрок сборной Англии Брайан Дин посоветовал футболисту ставить игровую практику выше финансовых аспектов. По его мнению, для Хейдена Хэкни, который регулярно выходит в стартовом составе «Мидлсбро», пребывание в запасе большого клуба будет означать остановку в развитии.

Рискованный шаг для карьеры?

В прошлом сезоне «Мидлсбро» упустил возможность выхода в высший дивизион, проиграв «Халл Сити» в плей-офф. Несмотря на это, Хэкни был признан одной из самых ярких звезд Чемпионшипа. По данным Goal.com, до истечения контракта футболиста остался один год, что только усиливает конкуренцию на трансферном рынке.

Брайан Дин в интервью изданию Ticombo отметил: «Это очень сложная ситуация. Он молод, и его желание перейти на следующий уровень естественно. Но он должен быть очень осторожен в выборе клуба. Если он выберет неправильную команду, он не получит необходимого игрового времени, и это остановит его рост».

В варианте с «Манчестер Юнайтед» есть особый фактор. Легенда клуба и нынешний главный тренер «Мидлсбро» Майкл Каррик является одним из главных инициаторов этого трансфера. Каррик работает с Хэкни на протяжении трех сезонов, высоко оценивает его потенциал и верит, что футболист сможет усилить полузащиту «красных дьяволов».

«Эвертон» — вариант для стабильности

В то же время эксперты считают вариант с «Эвертоном» наиболее подходящим для Хейдена Хэкни. Клуб из Мерсисайда отличается тем, что дает больше возможностей молодым игрокам и обладает более стабильной средой. Здесь футболисту может быть проще адаптироваться к уровню Премьер-лиги и закрепиться в основном составе.

Руководство «Мидлсбро» стоит перед сложным выбором: продать футболиста сейчас и получить хорошую прибыль или оставить его еще на один сезон для борьбы за выход в высший дивизион. Если Хэкни останется, он продолжит играть ключевую роль в качестве «дирижера» команды в центре поля.

В заключение можно сказать, что предстоящее летнее трансферное окно определит дальнейшую судьбу Хейдена Хэкни. Хотя предложение от такого гранда, как «Манчестер Юнайтед», выглядит заманчиво, для развития игрока более полезными могут оказаться такие клубы, как «Эвертон».

Манчестер ЮнайтедЭвертонХейден ХэкниТрансферПремьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Гави о критике: «Португалию критиковали в два раза меньше нас»Гави о критике: «Португалию критиковали в два раза меньше нас»Сегодня, 17:08Рис Джеймс расстроен переходом Марка Кукурелья в Реал МадридРис Джеймс расстроен переходом Марка Кукурелья в Реал МадридСегодня, 16:59Звезда «Арсенала» и сборной Англии Лия Уильямсон поделилась кадрами из личной жизниЗвезда «Арсенала» и сборной Англии Лия Уильямсон поделилась кадрами из личной жизниСегодня, 16:54Колосков оценил шансы сборной Узбекистана на выход в плей-оффКолосков оценил шансы сборной Узбекистана на выход в плей-оффСегодня, 16:40Главный тренер Ирана высказался об ограничениях и несправедливости в СШАГлавный тренер Ирана высказался об ограничениях и несправедливости в СШАСегодня, 16:35Есть ли конфликт между Эндриком и Карло Анчелотти? Бразильский талант поставил точку в слухахЕсть ли конфликт между Эндриком и Карло Анчелотти? Бразильский талант поставил точку в слухахСегодня, 16:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана