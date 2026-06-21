Хейден Хэкни в прицеле «Манчестер Юнайтед»: эксперты предупредили о рисках трансфера

Слухи вокруг трансфера полузащитника английского «Мидлсбро» Хейдена Хэкни набирают обороты. 23-летний футболист вызывает серьезный интерес у грандов Премьер-лиги, таких как «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Тоттенхэм». Однако эксперты предупреждают, что неправильный выбор может нанести серьезный удар по карьере молодого таланта. Об этом сообщает Goal.com, в своем материале.

Бывший игрок сборной Англии Брайан Дин посоветовал футболисту ставить игровую практику выше финансовых аспектов. По его мнению, для Хейдена Хэкни, который регулярно выходит в стартовом составе «Мидлсбро», пребывание в запасе большого клуба будет означать остановку в развитии.

Рискованный шаг для карьеры?

В прошлом сезоне «Мидлсбро» упустил возможность выхода в высший дивизион, проиграв «Халл Сити» в плей-офф. Несмотря на это, Хэкни был признан одной из самых ярких звезд Чемпионшипа. По данным Goal.com, до истечения контракта футболиста остался один год, что только усиливает конкуренцию на трансферном рынке.

Брайан Дин в интервью изданию Ticombo отметил: «Это очень сложная ситуация. Он молод, и его желание перейти на следующий уровень естественно. Но он должен быть очень осторожен в выборе клуба. Если он выберет неправильную команду, он не получит необходимого игрового времени, и это остановит его рост».

В варианте с «Манчестер Юнайтед» есть особый фактор. Легенда клуба и нынешний главный тренер «Мидлсбро» Майкл Каррик является одним из главных инициаторов этого трансфера. Каррик работает с Хэкни на протяжении трех сезонов, высоко оценивает его потенциал и верит, что футболист сможет усилить полузащиту «красных дьяволов».

«Эвертон» — вариант для стабильности

В то же время эксперты считают вариант с «Эвертоном» наиболее подходящим для Хейдена Хэкни. Клуб из Мерсисайда отличается тем, что дает больше возможностей молодым игрокам и обладает более стабильной средой. Здесь футболисту может быть проще адаптироваться к уровню Премьер-лиги и закрепиться в основном составе.

Руководство «Мидлсбро» стоит перед сложным выбором: продать футболиста сейчас и получить хорошую прибыль или оставить его еще на один сезон для борьбы за выход в высший дивизион. Если Хэкни останется, он продолжит играть ключевую роль в качестве «дирижера» команды в центре поля.

В заключение можно сказать, что предстоящее летнее трансферное окно определит дальнейшую судьбу Хейдена Хэкни. Хотя предложение от такого гранда, как «Манчестер Юнайтед», выглядит заманчиво, для развития игрока более полезными могут оказаться такие клубы, как «Эвертон».