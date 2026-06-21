Абдукодир Хусанов вошел в тройку самых быстрых футболистов турнира

ФИФА опубликовала официальную статистику после первого тура группового этапа Чемпионата мира 2026 года. В ней отдельно представлен рейтинг футболистов, показавших самую высокую скорость на турнире.

К радости, защитник сборной Узбекистана и клуба «Манчестер Сити», который провел весь матч против Колумбии в группе «К», Абдукодир Хусанов попал в тройку самых стремительных футболистов мира.

Быстрее Мбаппе и Сона: дуэт Хусанова и Холанда

Наш 22-летний соотечественник в первом матче сумел развить скорость 36,5 километра в час. Интересно, что его одноклубник по «Манчестер Сити» — нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд достиг точно такого же показателя. Два представителя одного клуба делят второе место в рейтинге ФИФА.

С этим результатом Хусанов обошел самых известных звезд мирового футбола. В частности, он оказался значительно быстрее капитана сборной Франции Килиана Мбаппе (35,1 км/ч) и нападающего Южной Кореи Сон Хын Мина (35,2 км/ч). Лидирует в этом рейтинге с небольшим отрывом австралиец Джордан Босс (36,7 км/ч).

ЧМ-2026: ТОП-10 самых быстрых футболистов 1-го тура

Согласно официальному протоколу ФИФА, показатели скорости первого тура отражены в следующей таблице:

Место Имя футболиста Сборная Максимальная скорость 1 Джордан Босс Австралия 36,7 км/ч 2-3 Эрлинг Холанд Норвегия 36,5 км/ч 2-3 Абдукодир Хусанов Узбекистан 36,5 км/ч 4 Мухаммад Туре Австралия 35,8 км/ч 5 Райан Гравенберх Нидерланды 35,6 км/ч 6 Алан Минда Эквадор 35,5 км/ч 7-8 Сон Хын Мин Южная Корея 35,2 км/ч 7-8 Джед Спенс Англия 35,2 км/ч 9 Килиан Мбаппе Франция 35,1 км/ч 10 Педру Нету Португалия 34,8 км/ч

Следующее ответственное испытание

Сборная Узбекистана проведет свой второй матч в групповом этапе 23 июня в 22:00 по ташкентскому времени против сборной Португалии. После демонстрации высоких физических возможностей и рекордной скорости в первом туре, внимание болельщиков будет приковано к тому, насколько эффективно Хусанов сможет сдержать атаку Португалии во главе с Криштиану Роналду.