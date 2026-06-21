Абдукодир Хусанов вошел в тройку самых быстрых футболистов турнира
ФИФА опубликовала официальную статистику после первого тура группового этапа Чемпионата мира 2026 года. В ней отдельно представлен рейтинг футболистов, показавших самую высокую скорость на турнире.
К радости, защитник сборной Узбекистана и клуба «Манчестер Сити», который провел весь матч против Колумбии в группе «К», Абдукодир Хусанов попал в тройку самых стремительных футболистов мира.
Быстрее Мбаппе и Сона: дуэт Хусанова и Холанда
Наш 22-летний соотечественник в первом матче сумел развить скорость 36,5 километра в час. Интересно, что его одноклубник по «Манчестер Сити» — нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд достиг точно такого же показателя. Два представителя одного клуба делят второе место в рейтинге ФИФА.
С этим результатом Хусанов обошел самых известных звезд мирового футбола. В частности, он оказался значительно быстрее капитана сборной Франции Килиана Мбаппе (35,1 км/ч) и нападающего Южной Кореи Сон Хын Мина (35,2 км/ч). Лидирует в этом рейтинге с небольшим отрывом австралиец Джордан Босс (36,7 км/ч).
ЧМ-2026: ТОП-10 самых быстрых футболистов 1-го тура
Согласно официальному протоколу ФИФА, показатели скорости первого тура отражены в следующей таблице:
Место
Имя футболиста
Сборная
Максимальная скорость
1
Джордан Босс
Австралия
36,7 км/ч
2-3
Эрлинг Холанд
Норвегия
36,5 км/ч
2-3
Абдукодир Хусанов
Узбекистан
36,5 км/ч
4
Мухаммад Туре
Австралия
35,8 км/ч
5
Райан Гравенберх
Нидерланды
35,6 км/ч
6
Алан Минда
Эквадор
35,5 км/ч
7-8
Сон Хын Мин
Южная Корея
35,2 км/ч
7-8
Джед Спенс
Англия
35,2 км/ч
9
Килиан Мбаппе
Франция
35,1 км/ч
10
Педру Нету
Португалия
34,8 км/ч
Следующее ответственное испытание
Сборная Узбекистана проведет свой второй матч в групповом этапе 23 июня в 22:00 по ташкентскому времени против сборной Португалии. После демонстрации высоких физических возможностей и рекордной скорости в первом туре, внимание болельщиков будет приковано к тому, насколько эффективно Хусанов сможет сдержать атаку Португалии во главе с Криштиану Роналду.
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