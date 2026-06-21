Кубок мира: боксеры из Узбекистана завоевали еще 2 золотые медали

Завершился Кубок организации «Ворлд Боксинг», который проходил в китайском городе Гуйян. Четыре боксера из Узбекистана, принявшие участие в решающих финальных поединках, поднялись на пьедестал в своих весовых категориях.

По сообщению Федерации бокса Узбекистана, результаты финальных боев выглядят следующим образом:

Результаты финалов

Весовая категория Боксер Соперник Результат Медаль -50 кг Асильбек Джалилов Санжар Тошкенбай (Казахстан) 2:3 Серебро -57 кг Нигина Октамова Прачи (Индия) 5:0 Золото -80 кг Джавохир Умматалиев Вандерлей Перейра (Бразилия) 3:2 Золото -80 кг Олтиной Сотимбоева Илиан Жан (Китай) 2:3 Серебро

Детали поединков

Нигина Октамова: Нигина, чемпионка мира среди молодежи, в этот раз снова в полной мере продемонстрировала свое мастерство. В бою против индианки Прачи она сохраняла преимущество во всех трех раундах, одержав уверенную победу.

Джавохир Умматалиев: В бескомпромиссном и напряженном поединке против бразильского соперника Джавохир проявил огромную волю. Решение судей присудить победу узбекистанскому боксеру с минимальным преимуществом (3:2) подтвердило его превосходство.

Асильбек Джалилов и Олтиной Сотимбоева: Асильбек и Олтиной вели равную борьбу в финале. В частности, в бою Олтиной эксперты и болельщики отметили, что узбекистанская спортсменка была активнее, однако возникло ощущение, что на решение судей мог повлиять фактор принимающей стороны.

Данный турнир стал важным шагом для наших представителей, позволив еще раз испытать свои возможности на международной арене и приобрести ценный опыт.