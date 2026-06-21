Тренер сборной Египта прокомментировал разногласия с Мохамедом Салахом

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан опроверг слухи, возникшие после замены капитана команды Мохамеда Салаха в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Замена звездного нападающего на 76-й минуте встречи против Бельгии, завершившейся со счетом 1:1, вызвала неоднозначную реакцию общественности. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Несмотря на то, что Мохамед Салах отметился голевой передачей в голе Эмама Ашура, тренер решил заменить его на молодого таланта из клуба «Барселона» Хамзу Абделькарима. По информации Goal.com, замена лидера команды при равном счете породила подозрения в наличии конфликта между тренером и футболистом.

Хоссам Хассан внес ясность в эту ситуацию на пресс-конференции перед важным матчем против Новой Зеландии. Он подчеркнул, что все 26 игроков сборной имеют равные права, и каждое решение принимается исключительно в интересах команды.

Взгляды тренера на дисциплину и профессионализм

«Салах — один из важнейших игроков в нашем составе, однако все 26 футболистов, работающих со мной, одинаково значимы. Каждый, кто работал со мной, знает, что я профессионально отношусь к игрокам, и у меня нет любимчиков», — отметил Хассан.

Тренер особо отметил дисциплину и командный дух Мохамеда Салаха. По его словам, Мохамед Салах является настоящим примером для других футболистов: будь то выход в стартовом составе или замена, он принимает любое решение на профессиональном уровне. Это свидетельствует о здоровой атмосфере внутри сборной.

Хоссам Хассан заявил, что внешний шум и слухи вокруг звездных футболистов — обычное явление, которое не влияет на единство команды. Он добавил, что Мохамед Салах — один из тех игроков, кто первым поддерживает тактические решения тренера, и выразил уверенность в достижении положительных результатов в будущих матчах.

Для справки: Мохамед Салах забил 9 голов в отборочном цикле, внеся огромный вклад в то, чтобы его национальная команда в четвертый раз вышла в финальную стадию крупного турнира. Сейчас сборная Египта стремится одержать свою первую историческую победу в рамках чемпионата мира.

Поскольку все первые матчи в группе Г завершились вничью, ситуация в группе обострилась. Сборная Египта намерена одержать победу в матче против Новой Зеландии и набрать больше очков. Тренер особо отметил, что это имеет большое значение не только для народа Египта, но и для всего африканского футбола.