Хави о Лионеле Месси: «Он — Майкл Джордан в мире футбола»

·35·Спорт
Хави о Лионеле Месси: «Он — Майкл Джордан в мире футбола»

Бывший главный тренер и легендарный полузащитник «Барселоны» Хави поделился очередным восхищением в адрес своего бывшего одноклубника Лионеля Месси. Хет-трик аргентинской звезды в матче против сборной Алжира в рамках ЧМ-2026 потряс все мировое футбольное сообщество. Благодаря этому результату Месси обновил рекорд по количеству голов в истории чемпионатов мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В интервью The Athletic Хави особо отметил многолетнюю стабильность Месси. По его словам, Лионель стоит в одном ряду с легендой баскетбола Майклом Джорданом по своему влиянию на спорт. «Мне нравится называть его Майклом Джорданом от футбола. В футболе ему нет равных. Он превзошел всех своих предшественников, удерживая высочайший уровень на протяжении 20 лет карьеры», — говорит Хави.

Менталитет победителя и физическое состояние

Несмотря на то, что нападающему «Интер Майами» 38 лет, его инстинкты на поле и жажда победы продолжают удивлять экспертов. Хави считает секретом успеха Месси его непереносимость поражений. По его мнению, тело Лео словно создано специально для футбола, и его физические возможности до сих пор остаются на высшем уровне.

«После матча с Алжиром я отправил Лео сообщение. Сказал ему, что то, что он творит — это просто шутка, и глядя на его игру, можно только смеяться. Это настоящее безумие! Но это же Лео. Он всегда выходит на сцену в нужный момент. Для меня он несравненный игрок, чей уровень почти выходит за пределы человеческих возможностей», — добавил легенда «Барселоны».

Способность видеть поле

Хави также остановился на интеллектуальном потенциале Месси во время игры. Он объяснил, что Лео работает на поле подобно «сканеру». Зачастую Месси двигается медленно или просто идет, но именно в эти моменты он изучает бреши в защите соперника и позиции опорных полузащитников.

«Его первый гол в ворота Алжира был в чистом стиле Месси. Когда Родриго де Пауль поднял голову, Лео уже находился в самой удобной точке. Перед приемом мяча он трижды огляделся по сторонам. В этом один из его секретов — он постоянно оценивает ситуацию и все просчитывает в голове. Его понимание футбола находится на самом пике», — заключил Хави.

В настоящее время Лионель Месси уверенно выступает за сборную Аргентины на пути к защите титула чемпиона мира. Каждый его матч и забитые голы словно ставят точку в спорах о статусе «величайшего» (ГОАТ) в истории футбола.

Лионель МессиХавиАргентинаЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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