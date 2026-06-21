Майкл Олисе назвал свою идеальную позицию: он не хочет играть на фланге

·28·Спорт
Майкл Олисе назвал свою идеальную позицию: он не хочет играть на фланге

Звездный нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе сделал неожиданное заявление о своей роли на поле. Футболист, признанный одним из самых талантливых вингеров мира, признался, что на самом деле предпочитает действовать в центральной зоне. Об этом сообщает издание Л'Éкуипе. Об этом Goal.com сообщает .

24-летний футболист, который сейчас демонстрирует свое мастерство на чемпионате мира 2026 года, отметил, что, несмотря на отличную игру на правом фланге, он чувствует себя гораздо свободнее на позиции традиционной «десятки». По его словам, игра в центре дает ему больше возможностей для творчества и свободы действий.

От уличного футбола до профессионального уровня

Олисе также раскрыл, где лежат корни его стиля игры и уникальных движений на поле. Футболист рассказал, что его мастерство сформировалось скорее благодаря играм с братом на улице в детстве, чем строгим правилам академий. «Я вырос на уличном футболе. Мы с братом пинали мяч об стену и играли один на один. Это совсем другой футбол, но это лучший способ обучения», — говорит нападающий.

Перешедший в «Баварию» из «Кристал Пэлас» в июле 2024 года за 53 миллиона евро, футболист за короткое время стал лидером немецкого гиганта. Согласно статистике, в форме мюнхенцев он провел 107 матчей, забив 42 гола и отдав 54 голевые передачи. Эти результаты показывают, что он мастер не только в завершении атак, но и в создании удобных ситуаций для партнеров по команде.

Свобода — залог успеха

Олисе стал важной фигурой и в сборной Франции. В 18 матчах за национальную команду он 7 раз поразил ворота соперников. В первом туре чемпионата мира в матче против Сенегала, завершившемся победой со счетом 3:1, он отметился двумя голевыми передачами, внеся большой вклад в успех команды.

Футболист не скрывает, что не любит быть зажатым в тактические рамки и хочет быть «свободным художником» на поле. По его мнению, сохранить детскую любовь к футболу и искреннюю страсть очень важно и на профессиональном уровне. Примет ли тренерский штаб «Баварии» это пожелание Олисе и переместит ли его в центр в будущем — покажет время.

БаварияМайкл ОлисеФранцияФутболЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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