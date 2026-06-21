Главный тренер Ирана возмущен ограничениями ФИФА и США

·30·Спорт
Главный тренер Ирана возмущен ограничениями ФИФА и США

Главный тренер сборной Ирана Амир Галеной подверг резкой критике отношение ФИФА к его команде и организационные недочеты в рамках ЧМ-2026. Об этом скандальном заявлении тренера Глобе Эспорте процитировало издание.

Опоздание в Лос-Анджелес и проблемы с перелетом

По утверждению иранского специалиста, организаторы помешали команде заранее прибыть в Лос-Анджелес, где состоится матч против Бельгии, для прохождения акклиматизации:

  • Преимущество соперника: В то время как сборная Бельгии находилась в Лос-Анджелесе с пятницы, представители Ирана смогли прибыть в город только в субботу, 20 июня.

  • Невыполненное обещание: ФИФА обещала сборной Ирана вылет из Мексики в пятницу, однако на деле организовать это не удалось.

«Они позвонили мне и спросили: „Если мы найдем рейс к 18:00, вы готовы?“. Я согласился, но мы ждали. Ждали до 19:00, и ничего не произошло. ФИФА делает всё, что в её силах, но это не значит, что они успешно справились со своими обязанностями», — говорит Галеной.

«Нам запрещено находиться в США в дни, кроме игровых»

Амир Галеной назвал абсолютно несправедливыми политические и организационные ограничения, введенные для сборной Ирана. Сообщается, что команде разрешено находиться на территории Соединенных Штатов только в окрестностях дней официальных матчей, в остальное время это запрещено.

«Представьте, если бы они позволили нам приехать за две недели до первого матча, чтобы войти в пиковую спортивную форму. Мы были лишены этой возможности. Это несправедливо. Надеюсь, подобные действия не станут обычным явлением на чемпионатах мира».

Ситуация в группе Г и предстоящий матч

Сборная Ирана в группе Г чемпионата мира борется со следующими соперниками:

  • Бельгия

  • Новая Зеландия

  • Египет

На данный момент иранцы занимают второе место в группе, набрав 1 очко после одного матча. Центральный поединок против Бельгии, который стал причиной обоснованных претензий тренера и определит дальнейшую судьбу в группе, начнется сегодня в 00:00 по ташкентскому времени (полночь).

ИранАмир ГаленоиФИФАСШАЛос-Анджелес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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