Гарет Бейл: Главная задача Моуринью в «Реал Мадриде» — управление эго звезд

·6·Спорт
Гарет Бейл: Главная задача Моуринью в «Реал Мадриде» — управление эго звезд

Бывшая звезда мадридского «Реал Мадрида» Гарет Бейл поделился своим мнением о самых актуальных задачах, которые стоят перед вернувшимся в команду Жозе Моуринью. Валлийская легенда отметил, что в таком престижном клубе для тренера поддержание баланса между крупными звездами в раздевалке важнее, чем тактические инструкции. Этот вопрос выходит на первый план, особенно когда в составе собраны игроки мирового уровня, такие как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно сообщению Goal.com, Бейл остановился на специфике тренерской работы в командах уровня «Реал Мадрида». По его мнению, в «Королевском клубе» не нужно учить футболистов играть, а необходимо объединить их характеры ради интересов команды. «В этом и заключается главное преимущество Моуринью — он очень хорошо знает, как работать со звездами в больших клубах и как управлять их эго», — говорит бывший футболист.

Специфический стиль специального тренера

Хотя Жозе Моуринью известен своим жестким и порой противоречивым стилем, Бейл считает это продуманной стратегией для получения максимального результата от игроков. Вспоминая время игры за «Тоттенхэм» под руководством Моуринью, валлийский вингер подчеркнул, что тренер умеет находить индивидуальный подход к каждому игроку. Иногда он «подталкивает» футболиста, критикуя его через прессу, а иногда, наоборот, возвращает уверенность через поддержку.

По словам Бейла, Моуринью изнутри знает атмосферу «Реал Мадрида» и внутреннюю динамику клуба. Этот опыт, несомненно, поможет ему сплотить новый состав «Галактикос». Основная цель тренера — сделать так, чтобы каждая звезда на поле не считала себя главным героем, а работала на общую победу.

Проблемы современного футбола

В ходе беседы Гарет Бейл не скрыл, что его немного беспокоит направление развития современного футбола. По его мнению, за последние пять лет футбол стал слишком зависимым от тактики, что негативно сказывается на зрелищности игры. Футбол теперь больше напоминает шахматную партию, чем быстрые атаки, как в баскетболе.

Бейл так прокомментировал снижение индивидуального мастерства и креативности среди представителей молодого поколения:

  • Тренеры не дают футболистам свободы действий на поле;
  • Строгие тактические системы вытесняют дриблинг и неожиданные решения;
  • Общий темп и зрелищность игры снижаются.

Несмотря на это, бывший валлийский нападающий признал, что все еще есть несколько футболистов, способных привести болельщиков в восторг. Среди них он особо выделил Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и юную звезду «Барселоны» Ламине Ямаля. По мнению Бейла, именно таким игрокам нужна свобода под руководством опытных тренеров вроде Моуринью, чтобы проявить свои лучшие качества.

Реал МадридЖозе МоуриньюГарет БейлКилиан МбаппеФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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