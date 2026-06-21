Франсишку Консейсау: в сборной Португалии никто не обязан отдавать мяч Роналду

Вингер сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Франсишку Консейсау высказался о внутренней атмосфере в команде и разговорах вокруг легендарного нападающего Криштиану Роналду. Футболист подчеркнул, что игроки на поле не привязаны только к одной звезде и принимают решения в зависимости от ситуации в ходе матча. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

На пресс-конференции перед следующим важным матчем в рамках чемпионата мира Консейсау, признав значимость Роналду для команды, подчеркнул, что тот находится на равных с другими футболистами. По информации Goal.com, вингер открыто заявил, что в команде нет никакого обязательства доставлять мяч исключительно Роналду.

Командная игра и лидерство

«Я думаю, что в плане забивания голов Криштиану Роналду нет равных. Однако мы не чувствуем себя обязанными пасовать ему. Я всегда отдаю мяч тому партнеру, который находится в самой удобной позиции. Он, как и другие игроки, находится здесь, чтобы помогать команде», — сказал Франсишку Консейсау.

Также он отметил, что рвение 39-летнего нападающего на тренировках служит примером для молодежи. То, что Роналду подходит к каждой тренировке так, будто это последний матч в его карьере, положительно влияет на общую мотивацию команды. По мнению Консейсау, если легенда, достигшая стольких успехов, до сих пор действует с таким голодом, то остальным футболистам следует работать еще усерднее.

Критика и следующие соперники

Сборная Португалии подверглась критике после того, как в первом туре сыграла вничью 1:1 с ДР Конго. В том матче Роналду коснулся мяча всего 25 раз, что вызвало в обществе различные споры о его текущей форме. Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш ранее также заявлял, что сейчас Криштиану является обычным членом команды.

Теперь подопечные Роберто Мартинеса выйдут на поле против сборной Узбекистана во втором туре группового этапа. Эта встреча имеет решающее значение для португальцев в борьбе за выход в плей-офф. После неудачного старта с Конго команда намерена продемонстрировать свою истинную силу болельщикам.

Заключительный матч сборной Португалии в группе состоится 28 июня против Колумбии. На данный момент команда сосредоточила все внимание на игре с Узбекистаном и планирует одержать победу за счет командного футбола, не меняя своего стиля.