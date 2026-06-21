Испания разгромила Саудовскую Аравию, исторический гол Ламина Ямаля!

Продолжаются напряженные матчи 2-го тура Чемпионата мира по футболу. В группе «Н», где в первом туре были зафиксированы только ничьи, сборная Испании одержала крупную победу, забив в ворота Саудовской Аравии 4 безответных мяча.

Главные герои матча и важные факты:

Исторический момент Ямаля: Яркий талант испанского футбола Ламин Ямаль отметил свой дебютный гол на чемпионатах мира.

Бенефис Оярсабаля: Нападающий Микель Оярсабаль, помимо дубля, отметился голевой передачей (ассистом) в пользу одного из партнеров по команде.

Положение в турнирной таблице: После этой победы Испания с 4 очками стала единоличным лидером группы. У Саудовской Аравии в активе 1 очко.

ЧМ-2026. Группа «Н» | 2-й тур

Испания — Саудовская Аравия 4:0 21 июня. Атланта, «Мерседес-Бенц Стэдиум».

Голы:

1:0 – 10' Ламин Ямаль

2:0 – 21' Микель Оярсабаль

3:0 – 24' Микель Оярсабаль

4:0 – 49' Хассан Ат-Тамбакти (автогол)

Составы команд:

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Педри (Руис, 70), Родри, Ямаль (Пино, 46), Ольмо (Мерино, 61), Баэна (Уильямс, 61), Оярсабаль (Торрес, 46).

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Абдулхамид, Ат-Тамбакти, Ладжами, Аль-Амри (Хаджи, 60), Аль-Харби, Насер Ад-Досари (Аль-Ганнам, 90), Аль-Хайбари (Канно, 46), Аль-Джувайр (Аль-Хамдан, 46), Аль-Бурайкан (Аш-Шамат, 60), Салим Ад-Досари.

Предупреждения (желтые карточки):

Салим Ад-Досари (30), Канно (60).

Ситуация в группе и следующий матч

Во втором матче группы «Н» Уругвай (1 очко) и Кабо-Верде (1 очко) сразятся между собой.