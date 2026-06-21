Испания разгромила Саудовскую Аравию и решила вопрос с выходом в плей-офф

Сборная Испании отпраздновала первую победу на чемпионате мира 2026 года. В матче второго тура группового этапа против Саудовской Аравии действующие чемпионы Европы продемонстрировали свою истинную силу, забив четыре безответных мяча. Эта победа практически гарантировала «Красной фурии» выход в следующий раунд. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

После нулевой ничьи с Кабо-Верде в первом туре испанцы на этот раз начали игру очень активно. Подопечные Луиса де ла Фуэнте, захватив инициативу с первых минут встречи, сумели быстро забить. Ламин Ямаль точным ударом в дальний угол открыл счет с передачи Микеля Оярсабаля.

Бенефис Микеля Оярсабаля

Микель Оярсабаль, оказавшийся под критикой после неудачных действий в первой игре, в этом матче смог себя проявить. Нападающий «Реал Сосьедада» в середине первого тайма забил дубль всего за три минуты, фактически решив исход встречи. В обоих эпизодах он действовал хладнокровно с близкого расстояния. Он мог даже оформить хет-трик, но его удар с разворота пришелся в перекладину.

В начале второго тайма Испания не сбавила давление. Мощный удар Марка Кукурельи был отражен вратарем, однако мяч, рикошетом от защитника Саудовской Аравии Хассана Аль-Тамбакти, оказался в сетке. Как пишет Goal.com, этот автогол стал тяжелым психологическим ударом для азиатцев, и остаток матча прошел под полным контролем испанцев.

Когда счет стал крупным, тренерский штаб Испании решил дать отдых основным лидерам — Ламину Ямалю и Микелю Оярсабалю. Вышедшие на замену Ферран Торрес и Педро Порро также имели голевые моменты, но их попытки оказались безрезультатными. В частности, гол Феррана Торреса, забитый в добавленное время, был отменен после вмешательства системы VAR из-за офсайда.

Для вратаря сборной Испании этот матч прошел довольно спокойно. Нападающие Саудовской Аравии за всю игру нанесли лишь один точный удар, в остальных ситуациях защитники успешно нейтрализовали опасность. После двух туров Испания набрала 4 очка и вышла на первое место в группе «Х».

Эта победа вновь подтвердила чемпионские амбиции Испании. Столь уверенное возвращение команды после неожиданной ничьи в первом туре вселяет большую надежду в болельщиков. Теперь испанцы выйдут на поле в последнем групповом матче, чтобы определить своего соперника в плей-офф.