Ливерпуль отклонил предложение Интера по трансферу Кертиса Джонса

Английский клуб «Ливерпуль» отклонил второе официальное предложение чемпиона Италии «Интер» по покупке своего воспитанника Кертиса Джонса. Мерсисайдцы занимают жесткую позицию по цене полузащитника и не намерены отдавать его за бесценок. Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания The Athletic, руководство «Интера» выступило с предложением в размере примерно 25 миллионов евро (21,7 миллиона фунтов), что считается заниженной суммой. Однако руководство «Ливерпуля» заявило, что эти средства не соответствуют реальной стоимости игрока, и прекратило переговоры. Это вторая неудачная попытка миланского клуба в текущем летнем трансферном окне.

На данный момент до истечения действующего контракта Кертиса Джонса с «Ливерпулем» осталось всего 12 месяцев. Несмотря на это, функционеры клуба оценивают футболиста минимум в 35 миллионов фунтов стерлингов. Мерсисайдцы обосновывают свои требования последними трансферами в английской Премьер-лиге.

Новые критерии на трансферном рынке

Руководство «Ливерпуля» приводит в пример высокие суммы, выплаченные «Тоттенхэмом» за Конора Галлахера и Ян Поля ван Хеккена. В частности, ван Хеккен был переведен за 52 миллиона фунтов, несмотря на то что до конца его контракта оставался год. Поэтому мерсисайдцы решили не продавать Джонса дешево сейчас, даже рискуя потерять его бесплатно.

Кертис Джонс является выпускником академии «Ливерпуля» и с момента своего дебюта в 2019 году провел за основную команду 228 матчей. В прошлом сезоне 2025/26 он принял участие в 49 играх во всех турнирах, но лишь в 28 из них вышел в стартовом составе. Сообщается, что сам футболист несколько недоволен отсутствием постоянного места в основе.

Кроме того, переговоры между игроком и клубом по новому контракту зашли в тупик. На данный момент стороны не достигли соглашения, что только подогревает интерес таких грандов, как «Интер». Если итальянский клуб существенно не увеличит свое предложение, ожидается, что Джонс останется на «Энфилде» и в следующем сезоне.

По данным Goal.com, «Ливерпуль» по-прежнему намерен подписать с футболистом новый контракт. Если удастся найти баланс между зарплатными требованиями игрока и возможностями клуба, соглашение может быть продлено. В противном случае «Интер» попытается заполучить его в январе или следующим летом в качестве свободного агента.