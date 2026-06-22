Жозе Моуринью начал революцию в «Реал Мадриде»: трансферная политика команды полностью изменилась

·150·Спорт
Жозе Моуринью начал революцию в «Реал Мадриде»: трансферная политика команды полностью изменилась

Жозе Моуринью, вернувшийся на пост главного тренера мадридского «Реал Мадрида», за короткое время сумел коренным образом изменить трансферную политику команды. Тренер по прозвищу «Особенный» (Те Спекиал Оне) взял под свой абсолютный контроль ситуацию на стадионе «Сантьяго Бернабеу», что ранее случалось крайне редко. Теперь клуб отказывается от долгосрочных проектов и фокусируется на покупке опытных звезд, способных принести результат немедленно. Об этом сообщает Goal.com в своем материале.

По данным издания ESPN, секретная встреча, прошедшая в мадридском отеле Санто Мауро, заложила фундамент новой эры клуба. На ней Моуринью согласовал план летних трансферов с генеральным директором клуба Хосе Анхелем Санчесом, главным скаутом Хуни Калафатом и известным агентом Жорже Мендешем. Если в эпоху Карло Анчелотти руководство часто отклоняло запросы тренера, то теперь все решения принимаются в соответствии с пожеланиями португальского специалиста.

Новая стратегия: важно сегодня, а не в будущем

После прихода Моуринью средний возраст состава резко вырос. Если в 2025 году средний возраст футболистов, приобретенных «Реал Мадридом», составлял 21 год, то нынешним летом этот показатель достиг 29 лет. Это означает, что клуб больше не гонится за молодыми талантами, а собирает уже сформировавшихся «бойцов», готовых побеждать.

В качестве первых результатов этого нового подхода можно привести трансферы таких футболистов, как Марк Кукурелья, Бернарду Силва и Ибраима Конате. Также ожидается, что в ближайшее время к команде присоединится Дензел Думфрис. Для Моуринью на первый план вышел не возраст игрока, а его опыт на международной арене и психологическая устойчивость.

Трансфер Марка Кукурельи, купленного у «Челси» за 55 миллионов евро, показал, насколько высок авторитет Моуринью. Сообщается, что тренер лично поговорил с защитником, проанализировал его игры в Лиге чемпионов, что сыграло решающую роль в переходе футболиста в Мадрид.

В вопросе с Бернарду Силвой Моуринью также проявил решительность. 31-летнего португальского полузащитника, чей контракт с «Манчестер Сити» подошел к концу и который вызывал интерес у таких клубов, как «Атлетико Мадрид» и «Барселона», Моуринью определил как основную цель. По мнению тренера, центру команды был необходим профессиональный футболист с лидерскими качествами и способностью к неустанному труду.

Следующие цели: Энцо Фернандес и Рубен Диаш

План Моуринью по созданию «машины для побед» на этом не останавливается. Сейчас в центре внимания клуба находятся два крупных имени:

  • Энцо Фернандес — основной кандидат для дальнейшего усиления полузащиты;
  • Рубен Диаш — лидер, который обеспечит стабильность в линии обороны;
  • Дензел Думфрис — ожидаемый трансфер для укрепления правого фланга защиты.
Болельщики и эксперты «Реал Мадрида» по-разному воспринимают то, что Моуринью обладает столь широкими полномочиями. Однако одно ясно: мадридский клуб в преддверии чемпионата мира 2026 года формирует один из своих самых боевых и опытных составов. Моуринью занят не многолетними проектами, а завоеванием трофеев здесь и сейчас.

Реал МадридЖозе МоуриньюТрансферыФутболБернарду Силва
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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