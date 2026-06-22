Бенефис Оярсабаля: он стал лучшим игроком матча против Саудовской Аравии

·25·Спорт
Бенефис Оярсабаля: он стал лучшим игроком матча против Саудовской Аравии

Матч между Испанией и Саудовской Аравией в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 превратился в настоящее шоу «Красной фурии». На великолепном стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США) испанцы не пощадили соперников, одержав победу со счетом 4:0.

Безусловным героем этой встречи стал нападающий Микель Оярсабаль ! Благодаря своему невероятному мастерству на поле он заслуженно был признан лучшим игроком матча (Ман оф те Match).

Суперкласс Оярсабаля: дубль и ассист!

Микель Оярсабаль в буквальном смысле разгромил защиту Саудовской Аравии. Нападающий сыграл ключевую роль почти во всех голевых моментах своей команды:

  • 10-я минута: Великолепно ассистировал молодому звезде Ламине Ямалю.

  • 21-я минута: Точно пробил по воротам соперника, увеличив преимущество.

  • 24-я минута: Спустя короткое время он забил свой второй гол, фактически решив исход встречи.

Как был забит четвертый гол?

Остальные голы, обеспечившие разгромную победу Испании, также заслуживают внимания. Ламина Ямаль вновь продемонстрировал свое снайперское мастерство, а четвертый мяч в ворота Саудовской Аравии забил защитник Али Аль-Тамбакти, отправив мяч в свои ворота (автогол).

Что ждет нас впереди? (Путевка в плей-офф)

Болельщики сборной Испании теперь сосредоточат внимание на решающем последнем туре группы:

  • Матч последнего тура: 27 июня Испания выйдет на поле против сильной сборной Уругвая.

  • Матчи группового этапа ЧМ-2026 продлятся до 27 июня.

Важная информация: Формат чемпионата мира в этом году стал гораздо интереснее для болельщиков. В плей-офф (1/8 финала) напрямую выходят две лучшие команды из каждой группы. Кроме того, шанс пройти в следующий этап сохраняется за восемью лучшими командами, занявшими третьи места в своих группах. Динамика потрясающая, продолжаем следить!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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