Ламин Ямаль забил дебютный гол на чемпионате мира: Испания разгромила Саудовскую Аравию

·50·Спорт
Ламин Ямаль забил дебютный гол на чемпионате мира: Испания разгромила Саудовскую Аравию

Юная звезда сборной Испании Ламин Ямаль забил свой первый гол на чемпионате мира 2026 года, ознаменовав полноценное возвращение своей команды в турнире. В матче против Саудовской Аравии испанцы одержали победу со счетом 4:0, доказав свои возможности после неудачного старта в первом туре. Эта победа значительно улучшает положение подопечных Луиса де ла Фуэнте в групповом этапе. Об этом сообщает Goal.com.

Для Испании, которая в открывающем матче турнира сыграла вничью 0:0 со сборной ДР Конго, эта встреча имела огромное значение. По информации Goal.com, вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль, начинавший первую игру на скамейке запасных, на этот раз вышел в стартовом составе и вывел атаку команды на новый уровень. В послематчевом интервью молодой нападающий отметил, что команда сделала правильные выводы из первой ничьей.

Исторический гол и семейная радость

Этот матч станет запоминающимся для Ламина Ямаля и по личному рекорду. Забив с передачи Микеля Оярсабаля, он отметил свой дебютный гол на чемпионатах мира. Для 18-летнего футболиста эти моменты были очень эмоциональными, ведь еще четыре года назад он смотрел этот турнир как обычный школьник.

«Это особенный момент. Я всегда мечтал сыграть на чемпионате мира. Забить в своем первом матче в стартовом составе — это настоящая магия. Если прошлый мундиаль я смотрел, сидя за школьной партой, то сегодня забил гол на глазах у моей мамы и семьи», — не скрывая волнения, сказал герой матча.

Почему Ямаль был заменен в перерыве?

Несмотря на яркую игру в первом тайме, Ламин Ямаль и оформивший дубль Микель Оярсабаль были заменены в начале второго тайма. Хотя это вызвало вопросы у многих болельщиков, сам футболист объяснил это тактическим планом тренера. По его словам, главной целью было сберечь силы и быть готовыми к следующим сложным этапам.

«Это был заранее согласованный план. Нам дали возможность выложиться до перерыва, а затем отдохнуть. Самое главное — помочь команде и одержать победу. Теперь мы вошли в ритм и стремимся к большему», — добавил Ямаль. Благодаря этой победе сборная Испании продолжает борьбу за лидерство в своей группе.

Испанская пресса и эксперты высоко оценивают игру Ямаля. Его действия и техника на поле не только повышают атакующий потенциал команды, но и создают постоянную угрозу для защитников соперника. Ожидается, что в следующих матчах Луис де ла Фуэнте проявит еще больше доверия к этому молодому таланту.

Ламин ЯмальИспанияЧемпионат мираФутболБарселона
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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