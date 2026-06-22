Майкл Оуэн защитил Криштиану Роналду от критики: он еще скажет свое слово

·48·Спорт
Майкл Оуэн защитил Криштиану Роналду от критики: он еще скажет свое слово

После неожиданной ничьей (1:1) сборной Португалии в матче против ДР Конго капитан команды Криштиану Роналду снова оказался в центре критики. Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн заявил, что не согласен с негативными высказываниями в адрес 41-летнего звездного игрока, и выступил в его защиту. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В то время как Лионель Месси оформил хет-трик в матче против Алжира, обеспечив победу Аргентины, безрезультативная игра Роналду вызвала у многих вопросы. Однако, по мнению Оуэна, несправедливо винить Роналду в отсутствии активности в общем процессе игры, так как он уже сменил свою амплуа.

Новая роль Роналду и критика

В своей статье для издания Даилй Маил Майкл Оуэн пишет: «Тот факт, что Лионель Месси сделал хет-трик за день до игры Португалии, сработал против Роналду, но я не принимаю критику в его адрес. Криштиану в последние годы полностью изменил свой стиль игры и превратился в настоящего «охотника» внутри штрафной площади».

Эксперт отметил, что болельщики ждут от Роналду активности по всему полю, однако его основная задача — забивать решающие голы. «Он никогда, особенно на завершающем этапе карьеры, не был игроком, активно участвующим в построении игры. Если он не забивает, его очень легко обвинить», — добавил Оуэн.

Матч против Узбекистана и ожидания

Криштиану Роналду продолжает свою безголевую серию из 10 матчей на крупных турнирах. Несмотря на это, Оуэн уверен, что португальский нападающий в ближайшее время продемонстрирует свой «инстинкт киллера». По его мнению, Роналду эффективно воспользуется следующей возможностью, чтобы ответить критикам.

По сообщению Goal.com, следующим соперником сборной Португалии станет Узбекистан. Подопечным Роберто Мартинеса необходимо одержать победу в этом матче, чтобы исправить ситуацию в группе К. Оуэн не сомневается, что Роналду оформит хет-трик именно в игре с Узбекистаном и заставит всех замолчать.

Для сборной Узбекистана эта встреча имеет историческое значение не только с точки зрения очков в группе, но и с позиции достойного противостояния легенде мирового футбола. Взоры всего мира будут прикованы к этому матчу во вторник и к тому, сможет ли Криштиану Роналду прервать свою безголевую серию.

Криштиану РоналдуПортугалияЛионель МессиМайкл ОуэнУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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