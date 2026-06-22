Маленький болельщик, покоривший мир, на тренировке национальной сборной

Матч между сборными Узбекистана и Колумбии в рамках чемпионата мира ФИФА вошел в историю футбола не только из-за бескомпромиссной борьбы на поле, но и благодаря трогательным моментам на трибунах, которые затронули сердца миллионов людей.

Слезы в центре внимания мировых СМИ

Во время той встречи, после того как сборная Колумбии забила гол, камеры трансляции запечатлели маленького Исфандияра, который искренне болел за нашу национальную сборную и расплакался от расстройства. Эти искренние чувства мальчика не оставили равнодушными даже болельщиков команды соперника.

Колумбийские фанаты, желая утешить и поддержать юного узбекистанца, начали скандировать на весь стадион: «Узбекистан, Узбекистан!». Эта ситуация вызвала широкий резонанс не только на стадионе, но и в социальных сетях по всему миру. Болельщики и эксперты оценили этот случай как один из самых красивых и трогательных моментов чемпионата мира, доказавших способность спорта объединять людей.

Неожиданный подарок от сборной

После такой популярности и международного признания игроки национальной сборной Узбекистана не забыли о своем самом маленьком и преданном болельщике. Исфандияр был приглашен на тренировочную базу сборной в США.

Как видно на представленном фото, футболисты и тренерский штаб национальной сборной встретили юного героя с огромной радостью. Во время этой встречи на тренировочном поле Исфандияру подарили форму сборной под номером 22 с автографами игроков, а также символическую модель Кубка мира на память.

Подобные встречи еще раз доказывают, насколько крепки невидимые узы любви между нашей сборной и болельщиками. Для маленького Исфандияра это событие, несомненно, останется незабываемым и волшебным воспоминанием на всю жизнь.