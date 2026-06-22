Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед предстоящими матчами в рамках чемпионата Джексона прокомментировал внутреннюю атмосферу в команде и неприятные слухи, распространившиеся вокруг капитана Лионеля Месси. В последние дни необоснованная информация о семье футболиста в социальных сетях и некоторых СМИ вызвала большой резонанс в лагере сборной. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

В частности, ложные сообщения о смерти отца звезды «Интер Майами» Лионеля Месси, Хорхе, потрясли футбольное сообщество Аргентины. После распространения этого фейка семья футболиста была вынуждена сделать официальное заявление. Сообщается, что Хорхе в настоящее время проходит курс лечения и его состояние здоровья улучшается. По данным ESPN, этот инцидент не остался без влияния на процесс подготовки команды к матчу против Австрии.

Отставки после ложных новостей

Конфликтная ситуация началась с того, что ведущая телеканала Лузу ТВ Флоренсия Пена в прямом эфире объявила неподтвержденную информацию о смерти отца Месси. Новость быстро стала вирусной и распространилась по всему миру. В результате ведущая ушла в отставку. По ее словам, продюсерская группа передала ей в наушник неверную информацию.

Руководство телеканала также приняло жесткие меры в связи с этой грубой ошибкой. Продюсер Николас Оккиато подтвердил, что несколько сотрудников, причастных к инциденту, были уволены. Подобная ситуация могла оказать давление на психологическое состояние Лионеля Месси, который принимает участие в своем шестом чемпионате мира, однако команда решила оказать ему полную поддержку.

Реакция Скалони и командное единство

Лионель Скалони на пресс-конференции перед матчем в городе Арлингтон, штат Техас, подчеркнул, что команда сплочена как никогда. «Мы в порядке и готовы к завтрашней игре. Мы верим, что команда вместе преодолеет любые хорошие и плохие ситуации. Всегда приятно быть в кругу друзей, и Месси это чувствует», — заявил тренер.

По информации Goal.com, сборная Аргентины в первом туре группового этапа обыграла Алжир со счетом 3:0. В том матче Лионель Месси оформил хет-трик, продемонстрировав свою высокую спортивную форму. Теперь «альбиселесте» стремятся одержать победу в матче против Австрии и досрочно обеспечить себе выход в плей-офф.

Каждая игра Аргентины вызывает большой интерес и у футбольных болельщиков в Узбекистане. В частности, участие Месси в последних крупных турнирах и события вокруг него широко обсуждаются в социальных сетях. Команда под руководством Скалони, несмотря на подобное внешнее давление, старается сосредоточить основное внимание на результате на поле.