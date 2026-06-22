Ташкентский метрополитен будет работать до 01:00 в день матча Узбекистана и Португалии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
23 июня Ташкентский метрополитен будет работать до 01:00. Данное решение принято с целью создания дополнительных удобств для пассажиров.
В этот день в 22:00 национальная сборная Узбекистана по футболу выйдет на поле против Португалии. В связи с тем, что матч начнется поздно вечером, время работы столичного метро будет продлено на один час.
Движение поездов метро продолжится до 01:00. Это создаст дополнительные возможности для возвращения болельщиков по городу после просмотра футбольного матча.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…