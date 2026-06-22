Алан Ширер: Роберто Мартинес может бояться перевести Криштиану Роналду на скамейку запасных

·45·Спорт
Алан Ширер: Роберто Мартинес может бояться перевести Криштиану Роналду на скамейку запасных

На фоне участия сборной Португалии в чемпионате мира 2026 года отношения между капитаном команды Криштиану Роналду и главным тренером Роберто Мартинесом снова оказались в центре внимания. По мнению легенды английского футбола Алана Ширера, авторитет 41-летнего нападающего в команде настолько высок, что тренер может не решиться заменить его даже по ходу матча. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Ширер отметил, что глобальный статус и влияние Роналду вышли за рамки обычных отношений между футболистом и тренером. Это может серьезно навредить тактической гибкости сборной Португалии на турнире, который пройдет в Северной Америке. По данным Goal.com, бывший нападающий выразил сомнения в авторитете главного тренера.

Неприкосновенность Роналду и тактические проблемы

Алан Ширер в интервью изданию Бетфаир заявил: «Главный вопрос в том, имеет ли Роберто Мартинес право убрать Роналду с поля или нет. Криштиану настолько влиятелен, что если он не захочет смириться с тем, что не может находиться на поле каждую минуту, система не будет работать. То, что он считает обязательным свое место в стартовом составе и игру все 90 минут в каждом матче, является огромным препятствием для команды».

По мнению эксперта, текущая спортивная форма Роналду не соответствует его статусу неприкосновенного игрока. Тот факт, что капитан Португалии уже долгое время не забивает в футболке национальной сборной и далек от своих лучших показателей, вызывает недовольство наблюдателей. Особенно на стадии плей-офф такая ситуация может негативно сказаться на общем результате команды.

Сравнение с Лионелем Месси

Ширер сравнил неудачные действия Роналду с его вечным соперником Лионелем Месси. В то время как аргентинская звезда продемонстрировала высочайшую форму, оформив хет-трик в матче против Алжира, Роналду на поле выглядит нервным и неэффективным. Эта ситуация заставляет чашу весов в споре между двумя великими футболистами склониться в сторону Месси.

«Лионель Месси продолжает играть потрясающе. Он все еще в лучшей форме, и его команда готова бегать за него, доставлять ему мяч. А Роналду, увидев три гола Месси и проведя на следующий день плохую игру, наверняка впал в глубокое уныние. Несложно представить, что он сейчас чувствует», — добавил Ширер.

Для сборной Португалии чемпионат мира 2026 года становится не только борьбой за титул, но и сложным испытанием в вопросе того, как завершить эпоху легендарного Роналду. Сможет ли Роберто Мартинес остаться твердым в своих решениях или «власть» Роналду окажется сильнее тактических изменений — покажет время.

Криштиану РоналдуРоберто МартинесПортугалияЧемпионат мираЛионель Месси
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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