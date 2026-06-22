Челси ускорил переговоры по трансферу Майка Меньяна

Лондонский «Челси» всерьез включился в борьбу за голкипера «Милана» и сборной Франции Майка Меньяна с целью усиления позиции вратаря. «Аристократы» намерены доверить защиту ворот в следующем сезоне голкиперу мирового уровня, и именно 30-летний француз был выбран в качестве основной цели. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации издания МиланНевс24, представители английского клуба в настоящее время ведут активные переговоры с агентом вратаря Джонатаном Кебе. Эти контакты рассматриваются как важный шаг для определения финансовых условий трансфера и общих рамок потенциальной сделки. Хотя официальное предложение еще не было направлено, интерес на «Стэмфорд Бридж» растет с каждым днем.

«Милан» не хочет отпускать своего лидера

Однако сообщается, что новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим выступает против этого трансфера. Португальский специалист считает Майка Меньяна одной из главных опор своего технического проекта. Аморим планирует строить команду вокруг опытных лидеров, и Меньян своим характером и мастерством полностью соответствует этим требованиям.

По мнению тренера, найти на современном рынке вратаря, способного заменить Меньяна, практически невозможно. Руководство «Милана» также пытается найти баланс между тактическими потребностями тренера и желанием футболиста уйти. Как подтверждает Goal.com, «россонери» не отпустят своего первого номера легко и потребуют значительную сумму компенсации.

Зов Премьер-лиги и решение футболиста

Ожидается, что последнее слово в этой трансферной саге скажет сам футболист. По имеющимся данным, Майк Меньян положительно относится к идее открыть новую страницу в карьере и попробовать себя в английской Премьер-лиге. После трех успешных сезонов в Италии он считает привлекательной возможность сыграть в другой среде.

Перспектива стать основным оплотом обороны в такой команде, как «Челси», которая сейчас проходит через период трансформации и обновления, заинтересовала голкипера. Хотя сейчас футболист сосредоточен на отборочных матчах сборной Франции к ЧМ-2026, ожидается, что вопрос трансфера ускорится в ближайшие недели.

С момента перехода из «Лилля» в «Милан» Майк Меньян признается одним из сильнейших вратарей Европы. Его лидерские качества и способность спасать команду в сложных ситуациях стали основными факторами, привлекшими внимание руководства «Челси». Если стороны достигнут соглашения, это может стать одной из крупнейших сделок летнего трансферного окна.