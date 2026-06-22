Хамдамов: «Игра против Роналду была мечтой, сегодня это похоже на сон»

После напряженного матча сборной Узбекистана против Колумбии (1:3) в 1-м туре чемпионата мира, полузащитник нашей команды Достон Хамдамов дал искреннее интервью пресс-службе ОФК о своих впечатлениях от игры и дальнейших планах. В беседе футболист поделился словами главного тренера после поражения, незабываемыми воспоминаниями 2009 года и мыслями о будущем сопернике — Криштиану Роналду.

Сильная мотивация от главного тренера

Хотя в матче против Колумбии была упущена возможность, сильное сопротивление, оказанное национальной сборной, было высоко оценено главным тренером. Это придало ребятам дополнительных сил перед крайне важной игрой с Португалией:

"Наш тренер сказал: 'Вы показали очень хорошую игру, оказали сильное сопротивление сопернику', — отметил он. Он выразил удовлетворение и призвал продолжать работу, чтобы снова с такой же силой противостоять Португалии. Мы получили от этого мощную мотивацию. Продолжаем стремиться вперед", — говорит Хамдамов.

2009 год: детская мечта в Ташкенте

Спустя годы судьба вновь сводит узбекистанских футболистов с легендой мирового футбола Криштиану Роналду. Но на этот раз не на трибунах, а на зеленом поле! Достон так вспоминает дни приезда Роналду в Ташкент в 2009 году:

Незабываемые моменты: В то время наши футболисты были еще детьми, а Роналду был в самом расцвете сил, на пике своей звездности.

Недосягаемая мечта: В те годы выход на поле против Криштиану казался молодым ребятам просто несбыточной мечтой.

Большой кумир: Достон особо признал, что следил за играми Роналду с детства и тот был для него настоящим кумиром.

«Это похоже на прекрасный сон»

Теперь выход на поле ЧМ не в качестве обычного зрителя, а как равноправного соперника, вызывает у наших футболистов особое волнение. Очевидно, что противостоять звездам, выступающим в топ-клубах Европы, и лично Роналду будет непросто.

Однако, по словам Достона Хамдамова, за этими трудностями скрываются очень приятные чувства:

"Это похоже на какой-то сон. Противостоять не только Роналду, но и футболистам из топ-клубов Европы сложно. Но с другой стороны, это приятно. В следующем матче мы окажем достойное сопротивление".

Впереди нас ждет жизненно важный матч против Португалии. Верим, что наша национальная сборная выложится на поле на все сто и порадует болельщиков!