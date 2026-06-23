Месси забил гол, которого мы не знали, в матче Аргентины и Австрии

·45·Спорт
Месси забил гол, которого мы не знали, в матче Аргентины и Австрии

Я слежу за Лионелем Месси с первых лет его карьеры. За это время мы видели почти все виды его голов. В некоторых ситуациях по одному только движению можно понять, что это именно Месси.

Первый и третий голы в матче против Алжира были именно такими. То, как он подстраивается под мяч, мгновенно находит пространство для удара и не оставляет шансов вратарю, очень характерно для Месси. Хотя второй гол был забит более редким способом, подобные случаи в его карьере тоже встречаются.

В первом голе против Австрии мы снова увидели знакомого Месси. Даже то, что он не смог реализовать пенальти, не является абсолютно неожиданным событием для тех, кто наблюдает за ним долгие годы. Его показатель реализации пенальти составляет 72%. Учитывая, что средний показатель ожидаемых голов (ксГ) для пенальти равен 0,79, Месси в этом аспекте показывает результат даже ниже среднего.

Я не удивлюсь, если он забьет головой в матче против Иордании. Ведь за свою карьеру Месси забивал и такие голы в решающих играх.

Но второй гол в ворота Австрии был другим. В начале атаки он отдал пас Хулиану Альваресу. В этом действии проявился привычный Месси: быстрая оценка ситуации, поиск партнера и перевод атаки в удобное русло.

Когда удар Альвареса был заблокирован, Месси не счел эпизод завершенным. Он снова побежал за отскочившим мячом, прорвался между двумя соперниками и успел нанести удар из очень неудобного положения. Здесь главным была не техничная комбинация, а ярое желание забить гол.

Мы часто видели Месси как футболиста, который управляет полем, экономит силы и подключается в нужный момент. На этот раз же он, как обычный нападающий, боролся за отскочивший мяч до конца.

Второй гол против Австрии выделился именно этим. Его забил не гений на поле, а футболист, крайне жаждущий гола. Такое состояние Месси мы видели редко. Самое интересное, что он до сих пор так сильно борется за каждый гол.

АргентинаАвстрияЛионель МессиХулиан АльваресАлжирЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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