Челси готов расстаться с Трево Чалобахом: защитником интересуются европейские клубы

·46·Спорт
Челси готов расстаться с Трево Чалобахом: защитником интересуются европейские клубы

Лондонский «Челси» решил рассмотреть предложения по своему воспитаннику Трево Чалобаху в текущее летнее трансферное окно. Несмотря на то, что в прошлом сезоне он был одним из важных элементов основного состава, 26-летний защитник был исключен из списка «неприкасаемых» игроков в соответствии с новой стратегией команды. Об этом сообщает издание Футбалл Лондон. Об этом Goal.com сообщает .

Будущее Чалобаха на «Стэмфорд Бридж» сейчас находится под большим вопросом. По его действующему контракту осталось два года, и клуб имеет опцию продления еще на один год. Однако отсутствие переговоров о новом соглашении между сторонами еще больше увеличивает вероятность ухода футболиста из команды. Эта ситуация привлекла внимание ряда престижных европейских клубов, включая участников Лиги чемпионов.

Интерес со стороны итальянских и европейских клубов

В настоящее время одним из главных претендентов на защитника называют итальянский клуб «Комо». Команда под руководством Сеска Фабрегаса, получив путевку в Серию А, стремится усилить состав. Тем не менее, «Комо» пока не начал официальных переговоров по трансферу, так как еще не полностью сформировал планы по летней селекции.

Руководство «Челси» и новый тренерский штаб намерены радикально реформировать линию защиты. По информации Goal.com, клуб ищет нового центрального защитника, который мог бы стать долгосрочным партнером Леви Колвилла. Этот план разрабатывается с января, и предполагается вывести защиту команды на новый уровень к сезону 2026/27.

В прошлом сезоне Трево Чалобах принял участие в 47 матчах во всех турнирах, доказав свою универсальность. Он может надежно сыграть как в центре, так и на фланге. Однако в новом проекте клуба он рассматривается не как основной игрок, а как запасной вариант. Это не гарантирует постоянной игровой практики для молодого и талантливого защитника.

Для лондонцев продажа воспитанника собственной академии также выгодна с точки зрения соблюдения правил финансового фэйр-плей. Поскольку средства от такого трансфера фиксируются в отчетах клуба как чистая прибыль. Это создаст для «Челси» более широкие возможности для новых покупок на трансферном рынке.

В заключение можно сказать, что борьба за Чалобаха обещает быть острой. Универсальный навык футболиста и наличие европейского опыта делают его привлекательным кандидатом не только для Италии, но и для других команд английской Премьер-лиги. Ожидается, что название новой команды защитника станет известно в ближайшие недели.

ЧелсиТрансферТрево ЧалобахФутболАнглия
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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