Трансфер Мейсона Гринвуда под угрозой: «Рома» столкнулась с финансовыми проблемами

Переход нападающего французского клуба «Марсель» Мейсона Гринвуда в итальянскую Серию А столкнулся с неожиданными препятствиями. Хотя «Рома» проявляет серьезный интерес к английскому футболисту, осуществление трансфера остается зависимым от финансового состояния клуба. Эта ситуация может напрямую повлиять не только на будущее игрока, но и на летние трансферные планы и финансовую отчетность «Марселя». Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, руководство «Марселя» планировало пополнить свой бюджет, продав 24-летнего нападающего за 50–55 миллионов евро. Эти средства крайне важны для французского клуба, так как во вторник они должны отчитаться перед органом по финансовому контролю французского футбола (ДНКГ). Однако переговоры с «Ромой» зашли в тупик, поскольку римский клуб должен сначала привести в порядок свой финансовый баланс.

Финансовый фэйр-плей и трансферная цепочка

Команда из столицы Италии, прежде чем оформить трансфер Мейсона Гринвуда, должна получить доход в размере примерно 50 миллионов евро до конца июня в соответствии с правилами финансового фэйр-плей. Это означает, что «Роме» необходимо сначала продать нескольких ведущих игроков. Только после этого «джаллоросси» будут располагать средствами, необходимыми для новых трансферов.

Как пишет Ил Мессаггеро, «Рома» надеется собрать эту сумму за счет трансфера своего талантливого полузащитника Ману Коне. Французским футболистом интересуются английские «Арсенал» и «Челси». Однако и здесь ситуация непростая, так как сам игрок мечтает перейти в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Хотя ПСЖ пока не выходил с официальным предложением, позиция ожидания футболиста замедляет всю трансферную цепочку.

На данный момент между Мейсоном Гринвудом и «Ромой» достигнуто соглашение по условиям личного контракта. По имеющимся данным, футболист согласился на зарплату в 5 миллионов евро в год в Риме. Однако отсутствие наличных средств в казне клуба не позволяет поставить финальные подписи. Эта задержка беспокоит руководство «Марселя», так как они рассчитывают на эти деньги для усиления своего состава до закрытия трансферного окна.

Мейсон Гринвуд привлек внимание многих европейских грандов после успешного проведения прошлого сезона на правах аренды. Ожидается, что его техническое мастерство и голевое чутье станут важным усилением для главного тренера «Ромы». Если римский клуб не сможет в ближайшие дни продать Ману Коне или других игроков, в борьбу за английского нападающего могут включиться другие покупатели, включая команды Премьер-лиги.