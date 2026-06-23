Турция нанесла 62 удара, но так и не смогла забить ни одного гола

·25·Спорт
Турция нанесла 62 удара, но так и не смогла забить ни одного гола

Сборная Турции не смогла показать ожидаемый результат на чемпионате мира. Состав, в котором есть такие футболисты, как Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу и Кенан Йылдыз, лишился шансов на выход в плей-офф еще до начала последнего тура. Сборная Гаити также потеряла возможность пройти в следующий этап на этой же стадии.

В групповом этапе Турция потерпела поражения в матчах против Австралии и Парагвая. За две игры команда нанесла в общей сложности 62 удара по воротам соперников, однако не смогла забить ни одного мяча.

Статистика показывает значительное преимущество Турции во владении мячом. В одном из матчей команда владела мячом 72%, в другом — 79%. Несмотря на это, многочисленные атаки не принесли результата.

В итоге Турция выбыла из борьбы за плей-офф еще до финального тура. Тот факт, что звездный состав не забил ни одного гола при 62 ударах, стал главной проблемой команды.

ТурцияГаитиАрда ГюлерХакан ЧалханоглуКенан Йылдыз
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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