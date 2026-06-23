Узбекистан выйдет против Португалии в белой форме

Сборная Узбекистана проведет матч против Португалии во втором туре группового этапа чемпионата мира. Встреча начнется 24 июня в 22:00.

Перед игрой состоялось организационное совещание с участием представителей ФИФА и официальных лиц обеих национальных команд. На нем обсуждались регламент турнира, порядок проведения матча и требования, которым должны следовать команды.

По итогам совещания стало известно, что футболисты Узбекистана выступят против Португалии в полностью белой форме. Вратарь сборной выйдет на поле в зеленой экипировке.