Консейсау: «Я знаю, какую тактику применит Узбекистан против нас»

Настал тот волнующий день, который с нетерпением ждали все любители узбекского футбола. В рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 национальная сборная Узбекистана выйдет на поле против Португалии. Перед этим жизненно важным матчем полузащитник команды соперника Франсишку Консейсау Те Тучлине дал интервью изданию, поделившись своими мыслями о тактике и игровой стратегии наших представителей.

«Крепкая крепость» Узбекистана в глазах соперника

Португальский футболист не стал скрывать, что хорошо изучил сильные стороны нашей сборной и сегодняшний матч не будет для них легким. Особый акцент он сделал на дисциплинированной и плотной игре наших игроков в обороне:

«Я хорошо знаю стратегию, которую будет использовать национальная сборная Узбекистана. Они постараются максимально отсрочить наш первый гол. Для этого они используют очень хорошо организованную линию защиты из пяти футболистов. Эта линия очень компактна, и игроки отлично понимают друг друга», — отметил Франсишку Консейсау.

Из этого признания Консейсау видно, что тренерский штаб Португалии тщательно проанализировал тактику обороны наших представителей и провел серьезную подготовку к игре против них.

Сегодня — решающая битва!

Матч Португалия — Узбекистан, который определит дальнейшую судьбу в группе «К», состоится сегодня, 23 июня этого года.

Это напряженное противостояние стартует в 22:00по ташкентскому времени. Желаем футболистам нашей национальной сборной успешно отразить атаки португальских звезд на зеленом поле и подарить болельщикам нашей страны незабываемый исторический результат! Продолжаем болеть!