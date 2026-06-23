Хулиан Альварес хочет покинуть «Атлетико Мадрид»: нападающий мечтает о «Барселоне»

·89·Спорт
Хулиан Альварес хочет покинуть «Атлетико Мадрид»: нападающий мечтает о «Барселоне»

Нападающий сборной Аргентины и «Атлетико Мадрид» Хулиан Альварес выступил с неожиданным заявлением. Талантливый футболист открыто выразил желание покинуть мадридский клуб и продолжить карьеру в другой команде. Ожидается, что эта ситуация вызовет большой резонанс на европейском футбольном рынке накануне летнего трансферного окна. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации ESPN, 26-летний нападающий затронул тему своего будущего после победы сборной Аргентины над Австрией. Альварес отметил, что уже провел переговоры с руководством клуба и считает уход наиболее подходящим вариантом для всех сторон. Футболист намекнул, что пришло время осуществить свою давнюю мечту.

В настоящее время основным претендентом на Альвареса называют каталонскую «Барселону». Для «сине-гранатовых», ищущих достойную замену Роберту Левандовскому, аргентинский форвард стал целью номер один. По имеющимся данным, сам футболист также хочет выступать именно на «Камп Ноу».

Борьба на трансферном рынке и финансовые препятствия

Хулиан Альварес перешел в «Атлетико Мадрид» из «Манчестер Сити» в 2024 году за 95 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2030 года, что дает мадридскому клубу преимущество в переговорах. Тем не менее, желание футболиста уйти вызвало серьезное недовольство руководства и тренерского штаба.

Руководство «Атлетико Мадрид» разгневано действиями «Барселоны». Официальные представители клуба обвиняют каталонцев в попытках оказать давление через СМИ и повлиять на мнение игрока. Ситуацию осложняет тот факт, что мадридцы не хотят продавать футболиста своим прямым конкурентам.

К борьбе за нападающего присоединились не только «Барселона», но и другие гранды. ПСЖ и «Арсенал» внимательно следят за ситуацией. Также появились сообщения о том, что «Реал Мадрид» подготовил предложение в размере 150 миллионов евро за Альвареса, но оно было отклонено. Трансферная стоимость Альвареса оценивается очень высоко, учитывая его универсальность и возраст.

Если «Барселона» намерена осуществить этот трансфер, ей необходимо действовать оперативно. Вмешательство других богатых клубов может привести к дальнейшему росту цены. Пока команда Диего Симеоне не намерена легко отпускать своего лидера, однако открытое противостояние футболиста может изменить ситуацию.

Хулиан АльваресАтлетико МадридБарселонаТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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