Златан Ибрагимович: Лионель Месси больше не стоит в одном ряду с Марадоной и Пеле

Один из самых ярких и эксцентричных персонажей футбольного мира Златан Ибрагимович выступил с очередным громким заявлением о капитане сборной Аргентины Лионеле Месси. Бывший шведский нападающий отметил, что после рекордов на чемпионате мира 2026 года споры о величайшем игроке в истории футбола подошли к концу. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Лионель Месси оформил дубль в матче против Австрии, обеспечив сборной Аргентины выход в плей-офф. Благодаря этим голам он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. По мнению Ибрагимовича, такие результаты ставят Месси даже выше таких легенд, как Диего Марадона и Пеле.

«Я думаю, что теперь нет места для каких-либо споров. Когда вы становитесь лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, побеждаете в этом турнире, доминируете на протяжении разных поколений и продолжаете показывать результат даже в 38 лет, я не понимаю, чего люди еще хотят», — цитирует слова Ибрагимовича издание ФОКс Спортс.

Исторический рекорд и беспрецедентная стабильность

Месси удалось забить пять голов в первых двух матчах турнира. После хет-трика в ворота Алжира он дважды поразил ворота Австрии. Этот результат довел общее количество его голов на мундиалях до 18, что сделало его абсолютным лидером в истории чемпионатов мира среди мужчин.

Ибрагимович особо отметил, что Месси играет на высочайшем уровне почти двадцать лет. По его словам, даже такие великие, как Пеле, Марадона или Йохан Кройфф, не могут сравниться с многолетней стабильностью и масштабом достижений Месси. Златан назвал Месси спортсменом «особой категории».

Также Ибрагимович с присущим ему юмором сравнил свои достижения с результатами Месси. «Он забил пять голов в двух матчах. Я же за два чемпионата мира не забил ни одного. Поэтому я рад за него и надеюсь, что он продолжит свою игру. Скоро у него день рождения, так что дайте ему наслаждаться, потому что мы наслаждаемся его игрой», — добавил шведская звезда.

В настоящее время Лионель Месси, защищающий цвета «Интер Майами», на чемпионате мира 2026 года не только забивает голы, но и проявляет себя как лидер команды. Несмотря на то, что в матче против Австрии он не реализовал пенальти, он не сдался и стал автором решающих голов. Такая воля и мастерство продолжают укреплять позиции Месси в мировом футболе.