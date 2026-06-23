«Арсенал» укрепляет состав: за Моргана Роджерса готовы заплатить 100 миллионов фунтов

·3·Спорт
«Арсенал» укрепляет состав: за Моргана Роджерса готовы заплатить 100 миллионов фунтов

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Арсенал» определил свою главную цель на летнее трансферное окно. Команда Микеля Артеты планирует приобрести звезду «Астон Виллы» Моргана Роджерса для усиления линии атаки. Ожидается, что этот трансфер станет рекордным для лондонского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По данным The Guardian, 23-летний член сборной Англии поднялся на первое место в трансферном списке «Арсенала». Несмотря на то, что футболист подписал шестилетний контракт с «Астон Виллой» в ноябре, сообщается, что он положительно относится к идее переезда на «Эмирейтс». Однако бирмингемский клуб не намерен легко отпускать своего лидера.

Стоимость трансфера и конкуренция

Как сообщает Goal.com, стоимость трансфера Моргана Роджерса может достичь 100 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма не пугает руководство «Арсенала», так как Микель Артета высоко оценивает универсальность игрока. Роджерс может быть одинаково эффективен как на флангах, так и в центре поля, что открывает новые возможности в тактической схеме команды.

В настоящее время футболист выступает в составе сборной Англии на чемпионате мира 2026 года. Его успешные выступления на международной арене, в частности вклад в победу над Хорватией, еще больше подогрели интерес к нему. Помимо «Арсенала», ситуацию вокруг игрока отслеживают «Челси» и ряд других грандов Европы.

Ожидаемые изменения в составе

Приход Роджерса может привести к серьезным изменениям в текущем составе «Арсенала». По сообщениям, руководство клуба обсуждает будущее Мартина Эдегора, который в прошлом сезоне не смог показать ожидаемого уровня игры. Также сообщается, что лондонцы готовы рассмотреть выгодные предложения по бразильскому нападающему Габриэлю Мартинелли.

«Арсенал» не намерен ограничиваться только Роджерсом. Селекционеры клуба взяли на карандаш еще несколько молодых талантов:

  • полузащитник «Лилля» Аюб Буадди;
  • молодая звезда «Лестер Сити» Джереми Монга;
  • перспективные нападающие из других европейских чемпионатов.
Для футбольных болельщиков такие крупные трансферы в Английской Премьер-лиге всегда находятся в центре внимания. Если эта сделка состоится, Морган Роджерс может стать одним из самых дорогих трансферов не только в истории «Арсенала», но и всей лиги. Пока всё внимание приковано к завершению чемпионата мира и началу официальных переговоров.

АрсеналАстон ВиллаМорган РоджерсТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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